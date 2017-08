Semana decisiva para la candidatura de Menem

La Cámara Nacional Electoral debe decidir contra reloj la impugnación al ex presidente

En un fallo que puede ser histórico y polémico al mismo tiempo, la Cámara Nacional Electoral definirá en las próximas horas sobre las impugnaciones que pesan sobre la precandidatura a senador nacional por La Rioja del ex presidente Carlos Menem .

Por lo pronto, para que los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía puedan pronunciarse, antes deben tener el dictamen del fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello, quien tiene plazo hasta esta mañana para dar su opinión sobre el caso.

El tiempo apremia. El nombre de Menem figura en las boletas del PJ y queda menos de una semana para la elección primaria. Un fallo que deje fuera de la carrera electoral al ex presidente generaría un caos logístico (no hay tiempo material para reemplazar a tiempo las papeletas) y, sobre todo, político.

Tanto es así que el PJ riojano prepara para mañana en la capital provincial un acto de desagravio a Menem, que se encuentra impugnado por dos dirigentes de Pro por inhabilidad moral como consecuencia de la condena que pesa en su contra por la causa de contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

En el PJ ya dan por hecho que el fallo será contrario al ex presidente. Así lo destacó la semana pasada el ex gobernador y diputado nacional Luis Beder Herrera, quien denunció una maniobra del gobierno nacional y de su precandidato a senador nacional el ex ministro de Defensa Julio Martínez (UCR) para correr a Menem de la competencia.

También salieron en defensa del ex presidente el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, y el jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto (Río Negro), quienes advirtieron que la sentencia de Menem no está firme porque se encuentra apelada ante la Corte.

En el tribunal electoral toman nota de la delicada situación y anticipan una rápida decisión en atención a la inminencia de las primarias del domingo y a las presiones que tanto desde el Gobierno como desde el PJ arrecian sobre los camaristas.