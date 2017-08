A una semana de las PASO, Carrió, Vidal y Ocaña se mostraron juntas en el programa de Susana

Lilita criticó a quienes votaron a aquellos que protegen a De Vido y adelantó que denunciará a los kirchneristas que la acusaron por incrementar su patrimonio

A una semana de las PASO, Elisa Carrió , María Eugenia Vidal y Graciela Ocaña se mostraron por primera vez juntas en televisión durante una entrevista con Susana Giménez y aprovecharon la ocasión para referirse a los distintos temas que dominan la agenda política.

Así, Elisa Carrió dijo: "Logramos hacer entre todos una revolución en paz que es salir de un régimen autoritario, que es salir de la posibilidad de ser Venezuela hoy". "Lo estamos haciendo juntos", dijo, y bromeó: "No estoy repitiendo a Jaime [Durán] Barba porque no lo quiero".

La candidata de Vamos Juntos por la Capital también destacó que este "es el gobierno que más recursos puso en el gasto social" y celebró el hecho de que hoy las asignaciones se le dan a los monotributistas y son compatibles con el trabajo, tal como ella había planteado en su proyecto en 1996. "Se es muy injusto con Mauricio cuando se dice que gobierna solo para ricos", opinó.

A continuación, se dirigió a los "hermanos pobres" y disparó, entre aplausos: "El dinero no se los da nadie, es un derecho que tienen. No se los da Cristina, no se los da Macri. Es un derecho que es pagado con los impuestos que pagamos los argentinos para hacer justicia social".

Carrió también se refirió a quienes la acusaron de haber incrementado su patrimonio y aclaró que se debió a que cobró un juicio que ganó por su labor como abogada hace 27 años. "Mañana [por hoy] los denuncio a los kirchneristas", adelantó. "Pagué más de 3 millones y medio de impuestos".

La refente de la Coalición Cívica destacó: "Yo no miento, he roto alianzas por corrupción, me he quedado sola por corrupción, he sido leprosa por la corrupción". Y justificó el hecho de que el oficialismo no haya logrado expulsar a Julio De Vido del Congreso: "Ustedes votaron a muchísimos que lo protegen a De Vido, voten más diputados y senadores de Cambiemos para que podamos sacarlo".

Ante esto, Ocaña aclaró: "Muchos que hoy te hablan de tolerancia cero contra la corrupción votaron a favor de amparar a De Vido y la verdad que Cambiemos está llevando adelante esta batalla para terminar con la corrupción y la impunidad".

Por su parte María Eugenia Vidal recalcó que el Gobierno "no es parte de ninguna mafia" y que no "usa" la pobreza sino que quieren que "se supere". "La gente sabe quiénes somos y quiénes los están usando para la presidencia y quienes de verdad quieren a la provincia y quieren mejorar y que el 23 de octubre van a estar ahí defendiendo a los bonaerenses", agregó, desafiando a la oposición a que "se queden" en la provincia el día después de la elección.