Video: Donald Trump se fue a jugar al golf y sorprendió a todos al meterse en una boda

El mandatario estadounidense está en el Trump Golf Club de Bedminster y protagonizó un momento muy divertido

Video: Trump se fue a jugar al golf y sorprendió a todos al meterse en una boda. Foto: AFP

El presidente está de vacaciones. O no tanto. Donald Trump se fue de la Casa Blanca por 17 días y se instaló en el Trump Golf Club de Bedminster, en Nueva Jersey. Pero aseguró, en su cuenta de , que no se trataba de vacaciones.

"No son vacaciones. Se vienen reuniones y llamadas", había publicado en un mensaje el día de su partida.

Working in Bedminster, N.J., as long planned construction is being done at the White House. This is not a vacation - meetings and calls!&- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de agosto de 2017

Sin embargo, las controversias comenzaron ni bien puso un pie fuera de Washington . Varios medios lo captaron jugando al golf durante su estadía y uno en particular lo filmó en un momento muy divertido: Trump, mientras paseaba en su carrito de golf, paró, se metió en el medio de una boda que se estaba celebrando en el lugar y saludó a los novios.

Entre fotos y selfies, el presidente republicano preguntó a los asistentes: "¿La están pasando bien?". Todos asintieron sin dudar.

"EVERYONE HAVING A GOOD TIME?" @realDonaldTrump stops to greet wedding guests at his Bedminster, N.J. golf resort https://t.co/YwRwqDmuWCpic.twitter.com/qbYZgAWIVx&- Action News on 6abc (@6abc) 5 de agosto de 2017

Vestido con una remera blanca, un pantalón claro y una gorra roja con su lema "Make América Great Again", el presidente de Estados Unidos se mostró distendido y no tuvo problemas en posar junto a los asistentes al festejo, de acuerdo con lo publicado por el diario New York Post.

Las "vacaciones de trabajo" de Trump se dan en medio de remodelaciones en la Casa Blanca, a pedido del mandatario, y de una tensión creciente en el Salón Oval por las amenazas de Corea del Norte , los dolores de cabeza por el Rusiagate y la seguidilla de renuncias y nuevos nombramientos en el gabinete.