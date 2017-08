Copa Libertadores: Lanús también sabe hacer historia con el valor del sufrimiento

Tras el 1 a 1 en la altura, superó 1 a 0 a The Strongest, por los octavos de final; Sand marcó el gol

José Sand, un aliado con el gol en el Granate. Foto: Télam

Esta vez no hubo galera ni bastón. Ni toque, ni audacia, ni creatividad. Lanús fue el himno del sufrimiento: ni una gota del equipo de colección que suele ser. Sin embargo, en el desierto, también crecen los equipos, se alimentan de migajas. El equipo granate, en el dolor, también hace historia: venció por 1 a 0 a The Strongest y, respaldado en el 1-1 conseguido en la altura, avanzó a los cuartos de final de la Libertadores. El próximo rival podría ser San Lorenzo, que definirá la serie mañana contra Emelec.

La instancia lograda es histórica. Lanús sólo había conseguido alcanzar los cuartos en 2014, cuando fue frenado por Bolívar (1-1 y 0-1), en el equipo que dirigía Guillermo Barros Schelotto. Ahora, en ascenso permanente, otra vez está en la elite del fútbol sudamericano. Pero no se conforma.

Tiene un buen plantel y un técnico de excelencia, como Jorge Almirón, que también le adosó espíritu combativo, lucha y convicción, cuando no puede ser un estilista con el balón. Esta vez, la serie fue sellada por un jugador que suele ser de recambio, como Nicolás Pasquini, que marcó el gol en la altura y creó la asistencia anoche, para el zurdazo de Sand.

Pepe es mucho más que un goleador. Es el sentimiento de la camiseta granate, su estirpe supera el campo de juego. Está a un gol del club del 100 en Lanús (según su estadística, otros aseguran que tiene 96) . "Dominamos durante todo el partido, erramos muchos goles y al final se dio el tanto y la victoria. Estamos felices, sabemos que esto no termina acá; tenemos buen equipo y daremos lo mejor para lo que sigue en la Copa Libertadores. Gracias a mis compañeros, sigo sumando", celebró.

Lanús supo dejar la vara muy alta en el último año, en el que obtuvo tres títulos nacionales, pero esta vez no lució. Está claro: fue la presentación del semestre. ?No es un pecado no conseguir la actuación ideal, pero para ganar esta Libertadores (la gente cree que tiene que darse este año) debe recuperar rápido el juego que lo ubicó como uno de los mejores equipos del continente. Anoche lo salvaron las manos de Andrada, la fiereza de Braghieri, los pulmones de Marcone y el vértigo del uruguayo Silva. Pero también, un rival apático: The Strongest, que estaba obligado a buscar un gol, presentó un 4-3-3, pero no hizo daño. Lanús sufrió mucho. Pero está vivo.

Lautaro Acosta prefiere a Emelec como próximor rival

Por su parte, Lautaro Acosta remarcó: "Costó porque erramos muchas situaciones en el primer tiempo y en el arranque de la segunda etapa. Hubo dudas e inseguridades, pero el pasaje a cuartos de final es más que merecido. ¿San Lorenzo o Emelec como próximo rival? Nunca es bueno enfrentar a los equipos argentinos, son muy competitivos, prefiero a Emelec".