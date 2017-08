Los franceses no quieren a Brigitte Macron como primera dama

Emmanuel Macron quiere formalizar el puesto de la esposa del presidente, pero gran parte de la sociedad está en contra

Durante la campaña electoral, el actual presidente de Francia , Emmanuel Macron , hizo varias promesas y una de ellas fue la formalización del rol de la primera dama. ¿Qué significa esto? Para el mandatario galo, la esposa del jefe de Estado debe tener estatus y presupuesto propio.

En Francia no existe un puesto explícito de primera dama. La Constitución no lo prevé y tampoco le otorga función alguna. Y eso a Macron no le parece. Según lo publicado por el diario El País, para el mandatario es una "hipocresía francesa" de la que es necesario salir.

Pero el pueblo no está con él. En medio de una gran baja de popularidad del joven presidente, los franceses lanzaron una petición contra la posición de primera dama de Brigitte Macron.

"Hemos limitado el presupuesto del Ejército, acabamos de prohibirle a los parlamentarios emplear a miembros de la familia (a través de la ley de la moralización de la vida pública), no podemos imponer medidas estrictas y crear al mismo tiempo un puesto para Brigitte Macron (.) que no ha sido electa", dijo al respecto Thierry Paul Valette, el hombre que firma la iniciativa en la plataforma Change.org.

"No existe ninguna razón por la que la esposa del jefe de Estado pueda obtener un presupuesto sobre los fondos públicos", sostiene la iniciativa, que en dos semanas ya consiguió más de 200 mil firmas.

Los detractores del presidente entienden que su esposa "ya dispone de un equipo de dos a tres colaboradores, así como dos secretarias y dos agentes de seguridad".

Sin embargo, Macron no quiere darse por vencido. En una entrevista a finales de abril, había asegurado sobre este tema: "Cuando uno es elegido presidente de la república, vive con alguien, y ambos dan sus días y sus noches, ofrecen su vida pública y su vida privada. Así que hace falta que la persona que viva con (el presidente) pueda tener un papel y que sea reconocido en ese papel".

