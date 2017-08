Marcelo Larrondo sufrió su octava lesión en un año en River: se rompió el menisco de la rodilla izquierda

Este miércoles será sometido a una artroscopia en la misma rodilla que se esguinzó en la pretemporada y estará parado entre cuatro y ocho semanas; sólo jugó 445 minutos oficiales desde que llegó al club

Larrondo volverá a estar parado: esta vez será entre uno y dos meses por un sindrome meniscal. Foto: Prensa River

La historia de Marcelo Larrondo con las lesiones parace ser un cuento sin final. Cuando todo parecía encaminado luego de recuperarse de un esguince en la rodilla izquierda durante la pretemporada en Orlando, Estados Unidos, y ya comenzaba a trabajar con normalidad al ritmo del resto del plantel, el delantero volvió a aparecer el sábado pasado en el parte médico de River por una sinovitis que lo descartaba del partido de mañana ante Guaraní. Pero hoy se confirmó una noticia que vuelve a golpear las ilusiones del jugador: se rompió el menisco de la rodilla izquierda, la misma del esguince.

A través de un parte médico oficial publicado en la cuenta de Twitter del club, se conoció que Larrondo será sometido este miércoles a una "artroscopía de rodilla izquierda, a raíz de un sindrome meniscal". Así, deberá afrontar una recuperación que le demandará entre uno y dos meses.

Dentro de un plantel en el que no abundan los delanteros, la situación es una nueva complicación para el cuerpo técnico, que contaba con el futbolista mendocino como una interesante carta de ataque, más aún luego del gol que le convirtió a Guaraní de Paraguay en el 2-0 de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, disputada el pasado 4 de julio. De esta manera, el entrenador Marcelo Gallardo contará únicamente para el inicio de la temporada con Lucas Alario, Carlos Auzqui y los recientemente incorporados Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré.

#ParteMédicoLarrondo: este miércoles será sometido a una artroscopía de rodilla izquierda, a raíz de un sindrome meniscal.&- River Plate (@CARPoficial) 7 de agosto de 2017

Para Larrondo, quien solamente pudo jugar 455 minutos oficiales desde su llegada a River en julio de 2016 a cambio de 3,3 millones de dólares, se trata de su octava lesión en el año más problemático de su carrera. Debido a los distintos parates que le impidieron asentarse, el delantero de 28 años -cumplirá 29 el próximo 16 de agosto- solo jugó 14 partidos y anotó dos goles. Únicamente pudo ser titular en cuatro ocasiones.

Sus problemas comenzaron en febrero de 2016 cuando todavía jugaba en Rosario Central. Tras ser titular y completar los 90 minutos ante Colón en la victoria 3-0 por la fecha 5 del Torneo Transición, sufrió una distensión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se perdió tres partidos. Cuando volvió, el 13 de marzo en la derrota 1-0 ante Patronato en Paraná por la fecha 7, también jugó desde el arranque y completó los 90, pero el 17 de marzo debió ser operado por una rotura del menisco externo de la rodilla derecha.

Larrondo sufrió su octava lesión en River desde su llegada en julio de 2016. Foto: FotoBAIRES

Desde la institución rosarina informaron que la rehabilitación le iba a llevar 30 días, pero cuando regresó al trabajo con el plantel sufrió un edema óseo en el condillo femoral interno de la rodilla que lo volvió a marginar de las canchas y no le permitió volver a jugar en el semestre. Por eso, en junio se enfocó en realizar ejercicios de fortalecimiento muscular en el gimnasio y en una pileta con un kinesiólogo de Central en Tunuyán, su ciudad natal, a la espera de la pretemporada. Pero dejó Rosario un mes después, arribó a River y pasó la revisión médica sin problemas. Eso sí: su último partido oficial había sido en marzo.

Durante sus primeros días, realizó tareas diferenciadas, pero en agosto se sumó al trabajo del plantel y la lesión no molestó: el 25 de agosto fue al banco en la vuelta de la Recopa Sudamericana ante Independiente Santa Fe y el 28 pudo jugar en la victoria 4-1 de la primera fecha del Torneo Primera División ante Banfield, ingresando a los 18 minutos del segundo tiempo en lugar de Driussi. Luego, en la tercera fecha, el 11 de septiembre, también entró faltando seis minutos en reemplazo de Alario en el 1-0 frente a Talleres en Córdoba. Pero durante ese mes todo cambió: comenzó con las dolencias e inflamaciones en su rodilla derecha y se inició una serie de lesiones que al día de hoy parece interminable.

Las ocho lesiones de Larrondo en River

Sin Larrondo, Gallardo tendrá solo cuatro delanteros para el inicio de la temporada.

Septiembre 2016. Sinovitis en la rodilla derecha. El 14 de septiembre, tras jugar ante Talleres, el delantero debió trabajar de forma diferenciada en la previa del duelo ante San Martín de San Juan por la cuarta fecha del Torneo Primera División. Finalmente, fue descartado por los dolores que le producían las inflamaciones en la misma rodilla de la operación. Recién regresó al banco de los suplentes el 27 de octubre ante Unión en la Copa Argentina y volvió a jugar el 5 de noviembre en la fecha 9 ante Estudiantes -ingresó faltando 15 minutos en lugar de Alario-.

Diciembre de 2016. Artroscopia en la rodilla derecha. Tras jugar tres partidos saliendo desde el banco, y no ingresar en el 2-0 ante Gimnasia de La Plata del 1° de diciembre por las semifinales de la Copa Argentina, Larrondo fue titular por primera vez el 4 de diciembre ante Independiente por la fecha 12. Su rendimiento fue muy bajo, se evidenció la falta de ritmo y fue reemplazado a los ocho minutos del segundo tiempo por Driussi. Tras ese partido, volvió a sentir los dolores y la hinchazón en la rodilla, por lo que el cuerpo médico del club resolvió realizarle una artroscopia en el Sanatorio De Los Arcos que lo dejó fuera de los últimos partidos del semestre y debió trabajar de forma diferenciada en la pretemporada en Estados Unidos.

Marzo de 2017. Desgarro en el aductor de la pierna derecha. Tras la artroscopia, Larrondo regresó el 17 de febrero de 2017 en un amistoso ante San Martín de San Juan y repitió el 24 ante Independiente Rivadavia. Pero el 2 de marzo sufrió un desgarro en el aductor de la pierna derecha que lo tuvo sin jugar durante todo el mes.

Abril de 2017. Molestia muscular en el aductor de la pierna derecha. Pasó marzo y cuando la recuperación parecía estar resuelta, el delantero fue incluido en la lista de convocados para viajar con el plantel a Mendoza para el duelo con Godoy Cruz del 2 de abril por la fecha 18. El propio Gallardo avisó que tanto él como Luciano Lollo viajaban para tener minutos con la Reserva, pero Larrondo no pudo jugar: sintió una molestia muscular en los ejercicios precompetitivos y decidió, junto al cuerpo técnico, no participar del partido para no resentirse.

Mayo de 2017. Sobrecarga muscular en aductor izquierdo. Tras solo sumar 136 minutos durante su primer semestre, el atacante ingresó en lugar de Lucas Alario el 6 de mayo en el 4-1 ante Temperley de la fecha 23 y volvió a jugar oficialmente tras el duelo con Independiente del 4 de diciembre. Finalmente, tuvo su primer partido como titular el 10 de mayo en el 1-1 ante Emelec en el Monumental por la Libertadores y también jugó desde el arranque ocho días más tarde en el 3-2 con Melgar en Perú. Pero el 20 de mayo se conoció su tercera lesión muscular del semestre: una sobrecarga en el aductor izquierdo que lo tuvo dos semanas parado.

Julio de 2017. Esguince de rodilla izquierda. Al volver de la lesión del aductor, sus actuaciones durante junio fueron prometedoras: jugó 28 minutos ante San Lorenzo en la derrota 2-1, marcó ante Racing en sus 30 minutos en el campo en la caída 3-2, jugó 25 minutos en el 1-0 ante Aldosivi y fue titular en el 0-0 frente a Colón de la última fecha. Además, el gol que le anotó el 4 de julio a Guaraní de Paraguay en la victoria 2-0 en la ida de los octavos de final de la Libertadores, ingresando en lugar de Scocco desde el banco para los últimos 27 minutos, lo dejó con un gran impulso de cara a la pretemporada. Pero el sábado 22 de julio, un mal movimiento en una caída durante un entrenamiento en Orlando le volvió a frenar la ilusión: sufrió un esguince de rodilla izquierda.

Agosto de 2017. Sinovitis en la rodilla izquierda. Luego de emprender la rehabilitación en Estados Unidos, la evolución fue mejor y más rápida de lo que se esperaba. Como la rodilla respondía, el 31 de julio, en el último día de la pretemporada, el delantero volvió a trabajar con el resto del grupo, situación que se repitió cuando se retomó el trabajo en Buenos Aires. Pero el sábado pasado, debido a una sinovitis, debió entrenarse de forma diferenciada y quedó descartado del partido ante Guaraní.

Agosto de 2017. Rotura de menisco de la rodilla izquierda. Tras el primer parte médico que informó la sinovitis, y a un día de afrontar el duelo de vuelta de los octavos de final de la Libertadores, se confirmó una lesión de mayor gravedad: rotura de menisco de la rodilla izquierda. De acuerdo al parte médico, se trata de un sindrome meniscal y el miércoles se someterá a una artroscopia. Tendrá entre un mes y dos meses de rehabilitación.