Organizaciones sociales marcharon a Plaza de Mayo en reclamo de la Emergencia Alimentaria

Sostuvieron que no van a dejar la calle hasta que no se declare la emergencia

Manifestantes piden subsidios. Foto: DyN

Centenares de integrantes de organizaciones sociales se concentraron esta tarde en la Plaza de Mayo para reclamar la sanción de la ley de Emergencia Alimentaria, en el marco de una marcha que partió desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers, en el día del patrono del trabajo.

A días de las elecciones anunciaron más medidas de fuerza y aseguraron que no se van a ir de las calles hasta que no se declare la ley de emergencia alimentaria y se de la plena ejecución de la ley de emergencia social.

"Este gobierno quiere esperar a después de las elecciones (legislativas) para tratar la Ley de Emergencia Social y Alimentaria. A este gobierno le decimos que el hambre y la desocupación no espera a las elecciones. No vamos a dejar la calle hasta que no se de la Ley de Emergencia Social y Alimentaria", dijo el titular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete.

Esteban Castro, secretario de la CGT, se sumó a lo dicho por Alderete y confirmó que van a seguir en la lucha por la emergencia. "Vamos a seguir peleando. No vamos a salir de la calle, tenemos un plan de lucha. Este gobierno lleva a la marginalidad a los que no tienen trabajo y cada vez es más difícil salir", sostuvo.