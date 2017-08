Bailarín argentino premiado en Viena

Jesús Guiraldi fue invitado al ImPulsTanz, el festival de danza más grande de Europa, donde ganó una competencia ligada a ritmos urbanos

Jesús Guiraldi y sus 30 segundos de fama. Foto: Impulstanz

El ImPulsTanz, que tiene lugar en Viena, es el festival de danza más grande de Europa. Hasta el domingo próximo, en la capital austríaca, figuras como Jan Fabre, Anne Teresa De Keersmaeker y Wim Vandekeybus presentan sus últimas producciones. Pero alrededor de esos grandes montajes de figuras emblemas de la danza contemporánea hay una amplia variedad de actividades paralelas. Una es Urbanative, que congrega experiencias de distintos tipos (popping, parkour, hip hop) y una competencia que llamaron Rhythm is a Dancer. El argentino Jesús Guiraldi formó parte de ese certamen. Y no sólo eso: lo ganó. "Llegué por invitación de los coreógrafos y bailarines David Zambrano y Peter Jasko, que me facilitaron los pasajes, el lugar en donde vivir, me becaron para poder tomar clases y formar parte de esta competencia experimental", cuenta desde Viena, todavía con los ecos latentes de la adrenalina del certamen realizado anteanoche.

De la competencia formaron parte cerca de 60 bailarines. Tenían 30 segundos para hacer lo suyo en el amplio escenario. Un jurado seleccionó a los diez finalistas, que luego debían enfrentarse bajo la modalidad uno contra uno. En la instancia final quedó seleccionado un bailarín indio y el director de la compañía Una Constante y fundador de la escuela EME. El premio para este bailarín, formado en folklore y danza contemporánea y especializado en hip hop, el breaking y el parkour, es volver el año próximo al ImPulsTanz para una residencia.