Chile, escenario de una reunión cumbre de la danza argentina

Ludmila Pagliero cerró su gira en el país donde inició su carrera; allí tuvo un encuentro emotivo con Paloma Herrera y Luis Ortigoza, otras figuras de la escena del ballet

Ludmila Pagliero vuela en el escenario en un pasaje de La Syiphide.

FRUTILLAR, Chile.- La Sylphide es un ser fantástico, etéreo, alegre. De piernas y brazos largos, apenas roza el piso. Ludmila Pagliero comparte por estos días cierto espíritu efervescente característico del personaje que representa. Nada ingenua, claro, aunque posea el don de las alas. Tras una serie de funciones de este emblemático ballet del repertorio romántico en Bahía Blanca y Buenos Aires, la bailarina argentina -étoile de la Ópera de París y premio Benois de la Danse 2017- cerró este fin de semana una gira que la devolvió a sus raíces. Su vaporosa y delicada carta de presentación en escena dejó admirado al Teatro del Lago de Frutillar, plaza que se afianza con encanto y calidad en el sur de Chile, de cara al mundo.

Este alto en la ruta, que 18 años después trae a Pagliero al país que le abrió las puertas de su carrera profesional cuando en la Argentina no veía futuro, tuvo además de dos noches con el afinado Ballet del Sur bonaerense la emotiva instancia del encuentro con la gente. El sábado, la bailarina recordó momentos cruciales del camino que la encuentra hoy en el máximo escalafón de la prestigiosa compañía europea. Así, de cara a la cadena de volcanes que se recorta sobre el lago de Frutillar, además de alumnas de la escuela de ballet del teatro que siguieron la charla sin pestañear se dieron cita ex compañeros suyos en el Municipal de Santiago, que no se privaron de contar las anécdotas de una adolescente que parecía llevar tatuada la camiseta de la selección albiceleste. Dos figuras argentinas de la danza llegaron especialmente para verla bailar: Paloma Herrera y Luis Ortigoza. Hay que decirlo: que Herrera haya cruzado la Cordillera enciende, además, la mecha para que el Ballet del Colón, que actualmente ella dirige, también pueda hacerlo. ¿Por qué no imaginar un espectáculo de cisnes para este lago Llanquihue?

Espontáneamente, los tres compartieron la quintaesencia de su labor profesional. "Crecí con el ejemplo de Paloma en el estudio de Olga Ferri -reconoció Pagliero esa influencia que sin querer ejerció su colega, una generación mayor que ella, a quien no conocía personalmente hasta este momento-. También fue la primera imagen cercana de una bailarina que salió del país y le fue bien. Una inspiración."

Cada uno a su turno enfatizó la importancia de los años de formación: ellas coincidieron en tomar la mano sabia de Olga Ferri como guía, una maestra que les dio las herramientas para salir al mundo (Pagliero eligió París; Herrera, como figura del ABT de Nueva York por 25 años hasta su retiro, en 2015). Ortigoza, en cambio, fue un "producto" de Mario Galizzi, reconocido maestro al que todavía le agradece la transmisión de sus conocimientos y experiencias.

Después, hablaron de la danza como un sentimiento de "libertad". En tiempo presente, la étoile se refirió a la emoción que se enciende en ella junto con las luces; Herrera se enfocó en una novedad para ella: la posibilidad de disfrutar del arte a través de los otros, y Ortigoza, que a sólo un año de su retiro integra el equipo artístico que conduce el Municipal de Santiago codo a codo con la gran Marcia Haydée, recordó "aquella paz que únicamente se consigue sobre el escenario".

Con la guía de Carmen Gloria Larenas, directora artística del Teatro del Lago, el viaje verbal y visual llegó hasta los primeros palotes en el Instituto Superior de Arte del Colón; reparó en las mujeres importantes en su vida, comenzando por su madre, Alba, quien le "dio las alas"; recordó los personajes que le dejaron huella (la Carmen de Roland Petit, Gamzatti en La bayadera de Nureyev, o la propia Sylphide, que popularmente en el auditorio compararon con Campanita). También valoró la experiencia con los coreógrafos contemporáneos, a los que se entregó como un instrumento para la creación. Un capítulo especial ocupó aquella noche de 2012 cuando la nombraron étoile en el escenario de la Ópera de París. El tiempo le ha dado la razón a la curiosidad que, como un faro, la ayudó a ver, a aprender, a saber adónde ir.

Tras una cita -ahora sí protocolar- ayer, con la embajada argentina en la capital chilena, Pagliero saldrá volando de este rincón del Sur que es su casa, aunque quede tan lejos del lugar donde vive. Antes de volver a París, pasará unos días de descanso en Sicilia, a su usanza: en contacto con la naturaleza. "En la danza, como en la vida, lo que mata es el conformismo", cree ferviente. Aunque haya alcanzado el escalón más alto, aunque le hayan dado un premio al que llaman "Oscar", mañana en París la historia de trabajo, pasión y talento seguirá buscando un estímulo para su siguiente página.