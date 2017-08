Neymar: liberado de Messi, ahora va por Cristiano Ronaldo

Neymar, en el centro de la escena en PSG. Foto: AP

"¿Saben qué me gustaría? Que pongan uno de esos carteles gigantes que la gente ve ni bien llega a un aeropuerto..", les pedía la estrella indiscutida del fútbol argentino, a comienzos de los 2000, a los ejecutivos de una marca deportiva que incursionaba tímidamente en el fútbol. En esos días las gigantografias de Zidane y Ronaldo (el primero de todos los Ronaldos) dominaban los espacios públicos desde Europa hasta Japón. El pedido podía ser visto como un gesto de vanidad, pero también era un acto de justicia. Lo merecía por su gran cantidad de goles en Italia y en el seleccionado argentino. Pero las comunicaciones publicitarias no siempre son equivalentes al rendimiento deportivo.

Muchos curiosos advertían que en los últimos tiempos, al caminar por las calles de Barcelona, se veía más la imagen de Neymar que la de Messi. Obviamente eso ya no sucede cuando la figura del brasileño se arranca de cuajo de los carteles, como si se tratara de un tirano depuesto por el nuevo régimen. ¿Neymar era más que Messi? Seguramente no desde lo futbolístico, aunque su influencia no tiene que ser menospreciada. Pero si Messi decide dejarse la barba y es Neymar el que siempre tiene que aparecer en público recién afeitado, queda claro que un contrato se terminó para uno y comenzó para el otro. Las publicidades suelen revelar las transiciones hacia otro orden.

Los análisis que apuntan a que Neymar precisaba brillar con luz propia para llevar adelante su plan de negocios tienen mucho de cierto. La aparatosa salida del Barcelona, con el que hasta el último minuto estuvo de gira promocional por Estados Unidos y China, desató de inmediato un fenómeno que combina elementos deportivos, publicitarios y de marketing digital. Neymar puede llegar a París con un ambicioso objetivo de rendimiento deportivo. El PSG es un equipo que vivirá conectado al suero de los capitales qataríes hasta cumplir su premisa de ganar alguna vez la Champions League. Manchester City tal vez sea su reflejo más fiel en la Premier League. Para esa conquista, Neymar aparece rodeado, vaya coincidencia, por futbolistas argentinos y uruguayos, pero que desde el relieve "marketinero" no amenazan su liderazgo. Si eso sucediera, ahí nomás está el brasileño Dani Alves para ejercer de ángel guardián y recordarles a todos cómo es el asunto.

La tienda oficial del PSG, con sus 10 mil camisetas vendidas en tres horas, generó un efecto similar a las noticias tecnológicas cuando sale un nuevo iPhone al mercado: desesperación por la novedad. Entre las 19 y las 20 horas del jueves pasado, Google registró un aumento del 648 por ciento de las búsquedas relacionadas con la camiseta de Neymar. Más de Google: de agosto de 2016 a hoy registró un incremento del 3200 por ciento en todas las consultas de la audiencia sobre el futbolista brasileño. Neymar no andaba en temas menores hace un año. Era el conductor del seleccionado que ganó, en el Maracaná, la primera medalla dorada de la historia del fútbol brasileño en Juegos Olímpicos.

La construcción de la imagen de Neymar no solamente precisaba liberarse de un escenario que compartía con Messi y que se daba en un club como el Barcelona que privilegia los coros por encima de los solistas. También implica correrlo algo del eje futbolístico para desarrollarlo en otras aldeas culturales. Hace algunas semanas Nike, patrocinador del jugador, lanzó los Neymar Jr Mix Tapes, Volumen 1, una obra musical de 17 canciones en las que DJ´s de diferentes tendencias musicales sitúan al futbolista como inspirador de sus composiciones. Las canciones, alojadas de forma gratuita en la plataforma Soundcloud, sirven para la promoción por afuera de los resultados deportivos en un ambiente en el que el futbolista se mezcla con productores artísticos y diseñadores de moda.

Una de las piezas audiovisuales generadas por PSG en Instagram para darle la bienvenida a Neymar ya supera los 3.4 millones de reproducciones. Ahora Neymar se prepara para su objetivo central: la cabeza de Cristiano Ronaldo. CR7 es el deportista número uno del mundo en audiencia digital: suma 286 millones de seguidores entre Facebook, Instagram y Twitter. Neymar reúne 170 millones. Parece ser que en el mundo paralelo de contratos, imagen y fama en el que habita el fútbol, siempre hay un Ronaldo que debe ser destronado.

Neymar, inspiración y excusa para composiciones artísticas

La bienvenida del PSG que fue vista por más de 3,4 millones de fanáticos