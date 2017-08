El peronismo apelará ante la Corte la decisión judicial que impugnó la candidatura de Carlos Menem

Así lo informó Pichetto; el gobernador Casas comparó la situación del ex presidente con la situación de Venezuela

Yoma, Beder Herrera, Pichetto y Casas, bajo los cuadros de Perón y Evita. Foto: LA NACION / Rodrigo Néspolo

El jefe del bloque de senadores nacionales del PJ-FpV, Miguel Pichetto, informó hoy que el peronismo va a presentar mañana "un recurso federal ante la Corte Suprema" en rechazo a la decisión de la Cámara Electoral Nacional de impugnar la precandidatura a senador del ex presidente Carlos Menem.

Tras calificar la resolución como "peligro institucional" por vulnerar el principio de inocencia ante la inexistencia de una condena firme contra Menem, Pichetto sostuvo que en el fallo se denota "una fuerte discrecionalidad" y "un fuerte componente político", porque trata "del apartamiento de un candidato que puede ganar el domingo en La Rioja".

Pichetto formuló estas declaraciones durante una conferencia de prensa que compartió con el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, el diputado nacional Luis Beder Herrera y el ex senador nacional Jorge Yoma.

Duro, el gobernador Casas no sólo le echó la culpa al gobierno nacional por la decisión de los jueces electorales, sino que dijo que era una maniobra que no ocurría ni siquiera en Venezuela.

"Esta es una fuerte respuesta política que abarca al gobierno nacional porque Menem está ganando la elección en La Rioja. Tanto se critica a Venezuela y allí este tipo de cosas no ocurren", aseveró.

Beder Herrera coincidió en que "si la Corte no cambia este fallo, Argentina va a estar peor que Venezuela", al tiempo que añadió que "este fallo no saldría si no hubiera una presión inaudita del gobierno nacional".

Pese a los dichos de los dirigentes riojanos, Pichetto volvió a tomar la palabra para aclarar: "No creo que la Argentina sea Venezuela porque allí hay muertos y hay violencia ejercida desde el Estado". Sin embargo, segundos después el gobernador Casas insistió con que "sólo en la época de las dictaduras se proscribía a los candidatos de un partido político".

Finalmente, el ex senador y ex diputado nacional riojano, Jorge Yoma, llamó la atención sobre que "el fallo de la Cámara es controvertido porque Menem estará en la boleta, pero no será candidato porque no hay tiempo de imprimir nuevas boletas".

Menem fue impugnado por un particular ante la Justicia Electoral y esta tarde la Cámara confirmó la impugnación, por lo que el ex presidente de la Nación entre 1989 y 1999 no podrá presentarse a un tercer mandato para senador nacional luego de haber sido elegido en 2005 y 2011.

En su lugar, si el fallo judicial se mantiene firme, competirá quien iba a ser su segunda en la boleta, la intendente de Arauco, Florencia López; quien deberá estar acompañada por el primer suplente, el actual ministro de Hacienda de La Rioja, Ricardo Guerra.