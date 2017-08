María Eugenia Vidal: "Piensen si alguno les va a dar las respuestas que no les dio en 25 años"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires participó de un acto en Mar del Plata y se dirigió a los votantes del próximo domingo

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en un acto en Mar del Plata, acompañada por el pre candidato a senador nacional Esteban Bullrich. Foto: LA NACION / Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA.- Una doble advertencia trajo la gobernadora María Eugenia Vidal al acto de campaña con el que esta tarde abrió la semana previa a las elecciones primarias en la provincia. Por un lado destacó que su gestión puede "mirar a los ojos" a los bonaerenses porque va "con la verdad". "No tenemos nada que esconder", aclaró. Además, reclamó que el domingo, a la hora de votar, miren los nombres destacados en las boletas de candidatos. "Piensen si alguno, que no son los de este equipo que es distinto, les va a dar las respuestas que no les dio en 25 años", remarcó.

Más firme en su discurso, reforzando una voz muy crítica para con los responsables de las últimas administraciones en el distrito, apuntó una vez más contra un sistema que "se benefició a sí mismo y ahora viene a buscar el voto de la provincia".

"No van a ser ellos los que les den respuesta, no van a ser ellos los que les den pelea a las mafias de las que fueron cómplices, no van a ser ellos los que les van a decir la verdad", dijo ante unas mil personas que la acompañaron en el gimnasio del Club Quilmes, donde fiel al modelo de moda, se plantó en el centro de un cuadrilátero rodeada por candidatos en primera fila y público por los cuatro costados.

Los pre candidatos a legisladores nacionales Esteban Bullrich y Graciela Ocaña y el aspirante a senador provincial por la Quinta Sección Electoral, Franco Bagnato, fueron oradores en este acto en el que volvió a quedar de lado el intendente local, Carlos Fernando Arroyo, que aun siendo parte de Cambiemos no ensambla ni tiene acogida en el andamiaje oficial.

Vidal fue cruda con los dirigentes de la oposición y en particular con quienes fueron gobierno hasta diciembre de 2015, tanto en el país como en la provincia de Buenos Aires. "Se esconden en las listas porque no pueden mirar a la cara" a la gente, denunció en directa referencia a ex funcionarios que ahora se postulan a cargos legislativos. Desde Cristina Kirchner hasta Daniel Scioli .

Planteó como diferencia que la propuesta de Cambiemos para estas elecciones de medio término "no busca el poder" sino que incluye a quienes "quieren y están comprometidos con la provincia".

"Ellos tienen un compromiso de corazón de trabajar con los bonaerenses, no un compromiso para llegar a la Casa Rosada", remarcó la gobernadora en un ambiente modesto en banderas partidarias y con apenas unos pocos globos en manos de los asistentes, amarillos en su mayoría y otros con demás tonos que identifican a esta fuerza política.

Al enumerar logros de gestión, destacó haber puesto límites a los "barones del conurbano" con el fin de las reelecciones indefinidas. También se refirió a los reajustes jubilatorios, obras públicas y mejoras en los salarios docentes. Y la pelea que dio contra el narcotráfico, el juego ilegal y "la justicia corrupta". "Es fácil encontrar lo que está mal, lo difícil es arreglarlo", dijo ante opositores que se llenan la boca con críticas a la actual situación del país y la provincia.

Arengó a los bonaerenses a concurrir el domingo a las urnas y expresar lo que piensan. "No se la pierdan", les insistió. Y les pidió "un voto de confianza" para su equipo de trabajo. "Nos merecemos más, podemos más, no nos vamos a dar por vencidos", insistió.