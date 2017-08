Copa Libertadores: entre la exigencia y la esperanza, River afronta su primer desafío

Tras una intensa pretemporada y la conformidad por los refuerzos que llegaron, jugará hoy ante Guaraní la vuelta de los octavos de final; habrá 53 mil hinchas en el Monumental

Milton Casco recibe la marca de Hernán Novik en la ida en Paraguay; hoy volverán a enfrentarse. Foto: AFP

Aquel cabezazo sobre la hora de Marcelo Larrondo, un mes y cuatro días atrás, para concretar el 2-0 ante Guaraní de Paraguay como visitante fue más que un gol. Se transformó en impulso, tranquilidad y entusiasmo de cara a la pretemporada de dos semanas que se realizó en Orlando, Estados Unidos, durante julio. Pero el estado de ánimo no sólo lo generó el triunfo, sino también la rápida acción en el mercado de pases con las contrataciones de Germán Lux, Javier Pinola, Enzo Pérez e Ignacio Scocco, previas al primer duelo, más un aura optimista que envuelve a dirigentes, cuerpo técnico y simpatizantes. No se trata de exceso de confianza ( Marcelo Gallardo jamás lo permitiría), sino en ánimo por los desafíos por conseguir y el trabajo realizado en la pretemporada. Hoy, los tres primeros de los refuerzos mencionados saldrán a las 21.45 como titulares a un Monumental colmado para recibir al equipo paraguayo en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores .

Buscando sellar la clasificación, River iniciará el semestre a puro fervor y los hinchas lo reflejan: agotaron la totalidad de las 53 mil entradas que se pusieron a la venta para esta noche, tanto para socios, miembros del sistema Somos River y no socios, con una recaudación de 20 millones de pesos. Así, se espera una multitud para recibir a los hombres de Gallardo.

Lo mismo ocurrirá de cara a la Superliga 2017/2018: los socios renovaron el 95% de las ubicaciones del sistema "Tu Lugar en el Monumental", en un número récord para la gestión de Rodolfo D'Onofrio -los tres años anteriores se había alcanzado el 90%-. Durante la semana pasada, debido a las extensas filas que recorrían el estadio, el club decidió suspender el retiro de los abonos para darle prioridad a las entradas del encuentro de esta noche. Recién mañana se volverá a abrir el proceso.

Quizá, la única noticia que produjo un golpe bajo en medio de la preparación fue la nueva lesión de Larrondo (ver aparte). Ante el problema, la llegada del colombiano Rafael Santos Borré pasó a ser esencial. El delantero de 21 años, quien arribó desde Atlético de Madrid a cambio de una cifra cercana a los 3 millones de euros por el 50% del pase, ya se entrenó y es el quinto atacante del plantel junto a Lucas Alario, Carlos Auzqui, Scocco y el propio Larrondo. Hoy no estará en el banco de suplentes, pese a que integra la lista definida con los seis cambios -los últimos fueron Alexander Barboza por Domingo y Borré por Alonso-. Eso sí, de los 30 jugadores, hoy sólo tiene 24 disponibles: Arzura y Olivera partieron a préstamo, Mayada y Martínez Quarta están suspendidos por doping, Mora no jugará hasta 2018 por su operación y Larrondo está lesionado; y tres de ellos son arqueros.

Para volver a la acción, el Muñeco optó por una alineación que empezó a diagramar en Orlando y terminó de definir en Buenos Aires. Lux estará en el arco en lugar de Augusto Batalla y Enzo Pérez reemplazará a Scocco -titular en Paraguay-, creando un sistema 4-3-2-1, con Alario como único delantero y Nacho Fernández junto a Gonzalo Martínez detrás de él.

"Para nosotros no hay presión. En este club tenés que estar preparado para la exigencia. Lo externo no modifica nuestro pensamiento, nuestra estructura y nuestra filosofía de cómo manejarnos. River exige y nosotros nos exigimos. Pero no debemos perder la humildad con la que nos hemos mantenido. Haber sido un equipo competitivo y exitoso en gran parte se debe a la humildad. Y después también nos fuimos adaptando, que ha sido un gran mérito", explicó Gallardo en la previa del partido.

Más allá de las exigencias que se impone el técnico y el entusiasmo general que vive hoy el mundo River, los números también complementan ambas situaciones. Con equipos paraguayos, el Millonario se enfrentó oficialmente en 15 oportunidades como local, con 13 triunfos y dos empates. El último cruce fue el 2-0 ante Guaraní en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2015, con goles de Gabriel Mercado y Rodrigo Mora, en una noche que marcó el debut como titular de Alario.

Además, Gallardo como técnico afrontó 24 encuentros por torneos internacionales en el Monumental, contando Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana. De ellos, ganó 17, empató cuatro y perdió tres (0-1 con Cruzeiro en la Libertadores 2015, 0-1 con Huracán en la Sudamericana 2015 y 2-1 con Deportivo Independiente de Medellín en la presente Libertadores). Y en las 31 definiciones directas disputadas, entre torneos locales e internacionales, el DT suma 24 éxitos y siete caídas. Sin dudas, cifras que generan aún más entusiasmo de cara al futuro que empieza hoy.