Levantan la intervención del gremio de los canillitas

La Cámara Federal revocó ayer el procesamiento del líder del sindicato, Omar Plaini

La Cámara Federal levantó ayer la intervención que había dispuesto el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre el gremio de los canillitas. Revocó el procesamiento que pesaba sobre el líder del sindicato, Omar Plaini, y lo repuso en su rol de secretario general.

El 3 de julio pasado, Martínez de Giorgi ordenó la intervención, procesó a Plaini, lo suspendió y dispuso un embargo en su contra. Fue en el marco de una causa que investiga la falsificación del acta de asistencia a una asamblea del gremio, reunión que estaba destinada a renovar autoridades.

Según Martínez de Giorgi, hay pruebas de que Plaini cometió el delito de "uso de documento público falso" porque quiso "engañar" al Ministerio de Trabajo con un registro de asistencia plagado de falsedades: con un muerto que votó, decenas de personas distintas que firmaron con idéntica caligrafía y afiliados con números de documento que el Estado todavía no asignó. La Cámara Federal, en cambio, consideró ayer que no había pruebas suficientes para sostener que Plaini hubiera estado detrás de esta presunta maniobra.

Con las firmas de los jueces Martin Irurzun y Eduardo Farah, dispuso la falta de mérito del gremialista. Lo mismo decretó respecto de la escribana María Emilia Rodenas, que estaba procesada con él, acusada del delito de "falsedad ideológica de instrumento público". Ella estaba en la asamblea y firmó los documentos.

Según la Cámara, el juez no llegó a acreditar que el acta estuviera "destinada a probar cuál fue el número de asistentes" a la asamblea. Por eso, Irurzun y Farah entendieron que incluso si fuera mentira que hubo 578 afiliados presentes, no necesariamente se configuraría un delito porque no toda "información inexacta" volcada en un acta es una falsificación de documento.

La Cámara hizo lugar además al planteo de la escribana, que dijo que ella debía dar fe del "desarrollo de la asamblea" y que a los asistentes los había contado antes la gente del gremio, que dejó nota de que eran 578 en un anexo (cuya fotocopia fue presentada al ministerio junto con el acta).

"Agradezco a los jueces de la Cámara penal Sala 2 que nos escucharon y resolvieron hacienda justicia", celebró Plaini.

En lo que respecta puntualmente al gremialista, los camaristas dijeron que no está claro que haya tenido "conocimiento" de la maniobra. Por todo esto, afirmaron que Martínez de Giorgi deberá "profundizar la pesquisa" a fin de establecer si hay indicios de un actuar coordinado que lo incluyera.