Combate de fondo: Rafael Nadal y Roger Federer se juegan el número 1 en los próximos tres meses

El español y el suizo se reinventaron luego de superar varios obstáculos y quedaron como los principales protagonistas; con Murray y Djokovic aquejados por los problemas físicos, lucharán hasta fin de año por alcanzar el liderazgo del ranking

Nadal y Federer vuelven a luchar por el primer puesto del ranking. Foto: AFP

Hace casi doce años, el 25 de julio de 2005, Rafael Nadal se subía por primera vez al número 2 del ranking , apenas semanas después de consagrarse por primera vez campeón de Roland Garros; por entonces, Roger Federer ya llevaba 18 meses al tope de la clasificación semanal del ATP Tour . Ese día comenzaba una batalla singular entre el español y el suizo por el número 1 del mundo. Un combate de largo alcance, que se extendió durante seis temporadas, hasta que Novak Djokovic irrumpió como el tercer hombre, ya en Wimbledon 2011.

Ahora, como en una remake digna de Hollywood, el combate central por el primer puesto entre Federer y Nadal regresa nuevamente. El Masters 1000 de Canadá que comenzó ayer será el primer round de un combate que se extenderá durante los próximos tres meses, con la mira puesta en concluir 2017 en lo más alto. Una situación que hace un año parecía impensada, cuando Djokovic y Andy Murray se adueñaban de los papeles principales, Federer estaba recluido tras la operación en la rodilla y Nadal también estaba complicado, con problemas físicos que le harían concluir la temporada antes de lo previsto.

Pero en este 2017 la situación dio un giro enorme. Federer protagonizó un regreso estelar después del exilio: se consagró campeón en Australia y Wimbledon y festejó también en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, y en el tradicional césped de Halle. Sin problemas físicos y con algunas variantes que realzaron su juego, el suizo va en busca de otro récord para su ya voluminoso libro de plusmarcas del tenis: ser el número 1 de mayor edad desde la creación de los rankings, en 1973. Federer celebra hoy sus 36 años. Si vuelve a la cima, dejará atrás el registro del estadounidense Andre Agassi, que llegó a ser líder del tour con 33 años, 4 meses y 9 días.

Por lo pronto, Federer ya tiene un récord: con 302 semanas, es el jugador que más tiempo estuvo al frente del ranking. Ocupó el escalón más alto por última vez el 4 de noviembre de 2012. Desde entonces estuvo muchas semanas como número 2; su momento de mayor declive fue en enero pasado, cuando llegó a estar 17º. La conquista del Abierto de Australia le permitió volver al top 10. Hay un dato fundamental en esta carrera: como no jugó entre julio de 2016 y enero pasado, no tiene puntos por defender en el ranking; así, sumará directamente todo lo que acumule en lo que resta de la gira.

"Volver a ser el número 1 significa mucho para mí", declaró recientemente, por si hacía falta. Por eso decidió pasar su cumpleaños en Montreal, ciudad a la que no acudía desde 2011. De aquí a fin de año también jugará en Cincinnati, el US Open, el Masters 1000 de Shanghai, el ATP 500 de Basilea -su ciudad natal- y el Masters de Londres, última estación del año. A modo de asterisco, no confirmó el Masters 1000 de París-Bercy, al que podría acudir si lo considera necesario, a modo de "comodín". También tiene previsto disputar la Laver Cup, un certamen de exhibición de formato similar a la Ryder Cup de golf.

"No estoy pensando en el número 1. Lo único en lo que pienso es en jugar igual de bien que en la primera parte de la temporada. Me siento afortunado por tener la oportunidad de competir con 31 años" Rafael Nadal

Nadal también ha regresado a los primeros planos. Acaso su puesta en escena no haya tenido el mismo reconocimiento que la de su gran rival histórico, pero el zurdo también ensayó una mejoría. Sumó a un ex número 1 del mundo como Carlos Moya a su cuerpo técnico y dejó atrás las lesiones que lo acosaron, bastante más que al suizo. Perdió la final de Australia contra Federer -el tiempo dirá si ese resultado influirá en las cuentas finales-, pero se hizo fuerte en su terreno preferido, el polvo de ladrillo europeo: ganó Montecarlo, Barcelona, el Masters 1000 de Madrid y Roland Garros. Así acumuló buena parte de los puntos que le permitieron subir al número 2. Para el de Manacor, el horizonte está más cerca: regresará al primer puesto si alcanza las semifinales de Montreal. Un camino que se ha visto allanado por las ausencias de otros jugadores del máximo nivel, porque Djokovic (lesión de codo) y Stan Wawrinka (operación en la rodilla) no jugarán hasta 2018; Murray (dolencia en la cadera) y Marin Cilic (aductor) no estarán en el Masters 1000 canadiense. En concreto: de los seis primeros del mundo, sólo Federer y Nadal dirán presente en Montreal.

En este contexto, la ruta queda despejada para Federer y Nadal. Así como el suizo no defiende puntos, el español sólo debe revalidar 370 unidades. ¿Por qué no se tiene en cuenta a Murray? Porque tiene muchísimo que defender y poco por sumar. De aquí al Masters de Londres, deberá revalidar 5460 del total de 7750 puntos que tiene. Es una situación compleja para el escocés, que ganó su último título en febrero, en el ATP 500 de Dubai. El panorama es más claro si se observa el Race, el ranking que toma en cuenta los torneos desde enero. Allí, Nadal es líder con 7095 puntos, 550 más que Federer (6545); bastante más atrás viene Dominic Thiem (3345), el tercer hombre de la temporada.

En el ranking tradicional, Nadal (7465) está 920 puntos por encima de Federer (6545). Pero esa diferencia puede acotarse en cualquier momento, porque hay otro factor para tener en cuenta: los próximos torneos se jugarán en cemento al aire libre o en canchas duras bajo techo, espacios más propicios para Federer, al que históricamente le ha ido mejor que a su archirrival. El suizo ganó tres veces en Canadá, siete en Cincinnati, cinco en el US Open (la última en 2008, eso sí), una vez en Shanghai, siete en Basilea y seis en el Masters de fin de año. Los números de Nadal no son malos para nada, pero son inferiores a los de Federer: cuenta tres títulos en Canadá, uno en Cincinnati, uno en el ATP 500 de Pekín y dos en el US Open. En su palmarés faltan París-Bercy, Shanghai y Basilea; tampoco pudo ganar el Masters de fin de año (perdió dos finales). A largo plazo, el panorama asoma más favorable a Federer, pero hay varios torneos por delante con muchos puntos en juego, y cualquier resbalón puede inclinar la balanza.

Los debuts de Federer y Nadal, en la misma jornada

Las presentaciones de Roger Federer y Rafael Nadal en el Masters 1000 canadiense serán este miércoles. El suizo, segundo favorito, actuará en la jornada diurna frente al ganador del enfrentamiento entre los canadienses Vasek Pospisil y Peter Polansky. Mientras tanto, en el horario central nocturno, el español (primer preclasificado) se medirá con el triunfador de Borna Coric (Croacia) vs. Mikhail Youzhny (Rusia).