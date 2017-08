"Muérete, Neymar, muérete"

BARCELONA.- Con la ciudad vacía de catalanes (no de turistas), el Trofeo Gamper funcionó históricamente como el amistoso, clavado en el medio del verano europeo, para que la gente del interior de Cataluña se acercara al Camp Nou para conocer a sus viejos y nuevos jugadores. El problema es que en la cancha del Barça cada vez tienen menos cabida los catalanes. Así que, aunque en las charlas cotidianas el tema Neymar genera más calor que el propio verano, en el Camp Nou no había mucha gente preocupada por el desplante del brasileño. Sí un grupito de 500 personas, llamado grupo de animación, que con megáfono en mano ejerció de altavoz para la gran mayoría de la hinchada azulgrana. Y, pesar de que sus canciones no derrochan elocuencia, se dedicaron a ovacionar a Messi, como dicta el protocolo, pero también a arremeter contra Neymar y el PSG. "Aquí no te queremos, Neymar, muérete", "Puta PSG", fueron los cánticos dedicados al brasileño. No olvida, tampoco perdona el pueblo culé el adiós, poco elegante, de Neymar.