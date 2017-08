El ex presidente Lacalle insistió en que hay que terminar con el Mercosur

Ante empresarios, sostuvo que hoy "no sirve para nada" y propuso reemplazarlo por una zona de libre comercio

Lacalle, ayer en Córdoba. Foto: Horacio Liendo / FM

CÓRDOBA.- El ex presidente uruguayo -y uno de los fundadores del Mercosur- Luis Alberto Lacalle insistió en que hay que "terminar" con el bloque comercial. Admitió que lo dice con "dolor", pero que ya no lo reconoce "como hijo". Planteó que, tal como está hoy, "no sirve para nada" y hay que avanzar "hacia una zona de libre comercio".

Lacalle ya no está en la primera línea de la política uruguaya, donde su hijo -Luis Lacalle Pou- es el líder de la oposición encabezada por el Partido Nacional y también muy crítico del funcionamiento del bloque. "Si me hacen un ADN van a ver que no es hijo mío éste [en referencia al bloque], era otro", dijo el ex presidente en una charla ante empresarios organizada por la Fundación Mediterránea, y ratificó que "no sirve de nada seguir encerrados" en el Mercosur "mientras el mundo pasa por otro lado".

Lacalle fue uno de los fundadores del bloque junto con Carlos Menem, el brasileño Fernando Collor de Melo y el paraguayo Andrés Rodríguez. Admitió que tal vez pueda subsistir su "marca, que funciona y logró reconocimiento a nivel internacional".

"Estamos en la agonía del bloque, en el sentido de lucha entre la vida y la muerte -agregó-; mejor terminarlo, como uno desea cuando ve a una persona querida que sufre. Habría que hacerle tantos cambios para encaminarlo que es mejor acabarlo." Planteó que la aparición de China cambió el contexto internacional y abrió buenas opciones para numerosos países en materia comercial. En esa línea fue que apuntó que estar "encerrados" en el bloque no es útil, sino que hay que repensarlo completamente.

Como ejemplo, señaló que el presidente Mauricio Macri acaba de firmar acuerdos por "15.000 millones de dólares de inversión china. ¿Y nosotros? Me parece que no podemos quedarnos al margen de estos acontecimientos", sostuvo, en referencia a Uruguay. A su entender, la inversión en ferrocarriles que se requiere para "articular" la región debería quedar en manos de los chinos.

Describió que el Mercosur se creó como un bloque comercial, pero después el chavismo "le dio un contenido de club político que nada tiene que ver con lo que habíamos diseñado, pero que igual algunos siguieron y no sirvió".

"Hagamos una zona de libre comercio y que cada país vote individualmente como mejor le parezca y le convenga", resumió.

Crisis venezolana

En su presentación, Lacalle también opinó sobre la crisis de Venezuela y anticipó que provocará un "autoanálisis de los partidos de izquierda" de toda la región; describió ese país como el "último remezón del castrismo", y a Hugo Chávez, como un "vicario" de Fidel Castro. Planteó que el proceso desembocará en un "pragmatismo más acentuado" a la hora de gobernar en América latina: "Inflación, déficit fiscal y pobreza no son de derecha ni de izquierda. Vamos a ingresar en un tiempo menos ideologizado; vamos a estar de nuevo -por suerte- con gente que dice que el déficit no es bueno y punto. Ése es un cambio importante".

A la hora de hacer proyecciones, señaló que "la salida está en que alguien, desde dentro de la estructura de poder, advierta que debe dar el paso hacia la apertura, convirtiéndose en una especie de libertador". Lacalle pidió considerar la presencia del "factor Cuba" con unas 15.000 personas desplegadas en el territorio venezolano; apuntó que hoy Nicolás Maduro "no puede modificar la política".