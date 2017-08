De los lectores, cartas & e-mails

Femicidios

Mis profundas condolencias a la familia de Anahí Benítez, la niña asesinada y encontrada el viernes pasado. Y mi profundo rechazo a todos los políticos, que en lugar de pronunciarse y frenar momentáneamente la campaña electoral no tuvieron el decoro de ponerse en el lugar de los ciudadanos que viven en la inseguridad. El compromiso de todos con esta causa debe ser constante, para evitar más femicidios en un país que llora un rato pero se olvida a los pocos días. Estamos en una sociedad indolente que reclama cuando el problema la roza.

Hay que recordar la frase que fue atribuida a Bertolt Brecht pero que según recuerdo era del pastor Martin Niemoller: "Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí ya no había nadie para protestar".

Venezuela

Los derechos humanos son propios de todas las personas, no son de izquierda ni de derecha. A todos los organismos, políticos, intelectuales, periodistas y músicos que se supone defienden estos derechos por noble altruismo y que callan frente a los atropellos del gobierno de Venezuela, ¡piedra libre!

Estudio sobre drenaje

Aproximadamente en 1940, recién recibido, el arquitecto Alberto Cuenca, diseñador y constructor de la Ciudad de los Niños, tuvo su primer trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. Integró una comisión técnica que estudió el drenaje de la provincia de Buenos Aires, cuyo resultado quedó documentado en el MOP. Años después me contaba, tristemente, cómo se hicieron rutas y obras en la provincia sin tener jamás en cuenta aquel estudio. Veo el ejemplo más claro en la laguna de Epecuén. Y creo que todavía no salió a la luz ese estudio ni una alternativa que lo actualice.

Donaciones

Con respecto al tema de las donaciones que se sugieren al cliente en algunos comercios (supermercados, farmacias, etc.), coincido con la opinión de la lectora que rechazó el pedido de ceder cinco pesos al Hospital de Niños. No creo que la negación sea por el nosocomio infantil. Tal vez la lectora sintiera un tufillo a viveza criolla. Ahora bien, quienes critican esta acción no dicen por ejemplo que todas estas donaciones deben ser realizadas en las condiciones que determina la reglamentación de la AFIP y podrán ser deducibles hasta el límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio empresarial (artículo 81, ley 20.628). Esas empresas consiguen a fin año poner "su nombre" esa donación y no de quienes de buena fe caen en esa trampa.

Perdió Usain Bolt

En el Mundial de Londres, Bolt ganó la medalla de bronce en los 100 metros. Sin embargo, en la tapa del diario se lee "Bolt dijo adiós sin ganar". Ni a una persona que acumula once medallas de oro, dos de plata y una de bronce en campeonatos del mundo, que además cosechó ocho títulos olímpicos y tiene los récords mundiales de 9s58 en 100 metros y 19s19 en 200 metros le escapa nuestro triunfalismo.

Colegio para varones

La semana pasada, los alumnos, padres y graduados del colegio Gymnasium de San Miguel de Tucumán han tomado una decisión que demuestra que los jóvenes son capaces de pensar y decidir por sí mismos, aun contra la corriente. Su colegio depende de la universidad local y fue pensado como laico, humanista y de educación para varones. Recientemente se consultó a la comunidad educativa si quería que fuera mixto y ésta se expresó en contra. Los argumentos de los alumnos fueron contundentes: 1) no discriminamos; 2) no somos mejores ni peores, sino distintos; 3) defendemos nuestro derecho a permanecer en el colegio que elegimos, que es sólo de varones, a la vez que celebramos que el Estado garantice otras opciones similares en contenido y mixtas. Estos jóvenes se atrevieron a pensar distinto, a ejercer sus derechos, a defender su historia, a no discriminar. Ojalá todos entendiéramos que la sana convivencia entre quienes piensan distinto y quieren ejercer sus convicciones es el mejor camino para formar una sociedad libre que no avasalle, discrimine ni excluya.

Lactancia materna

Leí con mucho gusto e interés el artículo sobre lactancia materna escrito por Nora Bär. Me gustaría agregar un recuerdo para el doctor Carlos Beccar Varela, pediatra, perseverante impulsor de la lactancia desde su profesión y autor del libro El arte de amamantar a su hijo, el cual, con varias reediciones, desde 1976 sirve de guía a numerosas generaciones de madres, entre las que me incluyo agradecida.

Cine descuidado

El viernes 4 de agosto, a las 14, me dirigí al cine teatro Premier (Corrientes 1565) para ver una película. Para mi sorpresa, la sala sólo abrió sus puertas cinco minutos antes de la función. La entrada estaba toda sucia. Sólo había dos empleadas, cuya atención era decididamente mala. Una comenzaba a limpiar los pisos, y la otra, cajera, estaba de muy mal humor. No hay entradas especiales para jubilados, y la sala en la que se proyectaba la película quedaba en un segundo piso, por supuesto sin ascensor. Y las escaleras en la sala estaban a oscuras y con restos de comida.

¿A quién pertenece ese edificio? ¿Quién se hace cargo de su mantenimiento?

