La suspensión del Mercosur hace crujir al gobierno uruguayo

La mayoría del Frente Amplio apoya al régimen de Maduro y rechaza la postura de Tabaré Vázquez

MONTEVIDEO.- Al gobierno uruguayo lo respalda la oposición y lo critica el oficialismo. La decisión de sancionar a Venezuela golpeó fuerte dentro del Frente Amplio, el partido de gobierno, porque la mayoría de los sectores está a favor del gobierno de Nicolás Maduro, y discrepa con la postura tomada por el presidente Tabaré Vázquez.

Mientras los líderes opositores del Partido Nacional (o blancos), del Partido Colorado y del Partido Independiente aplaudieron la decisión de suspender a Venezuela del Mercosur, la dirigencia de los comunistas, los tupamaros de Pepe Mujica y otros sectores del Frente Amplio salieron a rechazar públicamente la resolución.

Tanto alboroto político en el oficialismo derivó en que el caso pasara a la Comisión de Relaciones y Asuntos Internacionales del Frente Amplio, que deberá hacer un informe a la mesa política de la coalición, el órgano de conducción en el que están representados los principales partidos y sectores. El tema será abordado el sábado en una reunión especial.

Uruguay era el país más cauteloso del Mercosur en criticar a Venezuela y Vázquez demoró una resolución de condena, pero, tras los episodios de la semana última en el país caribeño, entendió que no había margen para mantener el respaldo a Maduro.

Eso enfureció a parte del Frente Amplio. No sólo por la sanción al régimen bolivariano, sino por actuar juntamente con los gobiernos de la Argentina, Brasil y Paraguay. La simpatía por el destituido Fernando Lugo, en Paraguay; por Lula y por Dilma Rousseff, en Brasil, y cierta afinidad con el kirchnerismo y el rechazo a Macri, determina que comunistas, tupamaros y otros grupos del partido de gobierno uruguayo rechacen con más fuerza la definición del Mercosur.

El sector de José "Pepe" Mujica emitió una dura resolución, en la que sostiene que "no se puede ser neutral" y aclara que está a favor del régimen bolivariano. El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) fue contundente: "Llamamos a aunar los esfuerzos de las organizaciones sociales y políticas, para que la hermana República Bolivariana de Venezuela no quede sola, brindando la solidaridad permanente a un pueblo y a un gobierno que tanto ha dado por la integración y la construcción de la patria grande", expresó el MLN-T. "No entendemos ni compartimos la posición de nuestro gobierno."

También el sector del vicepresidente Raúl Sendic, Compromiso Frenteamplista-Lista 711, emitió una declaración en la que rechaza la decisión presidencial y se solidariza con Maduro. Aunque ayer por la tarde, Sendic advirtió que no comparte lo votado por su propio grupo.

El Partido Comunista de Uruguay -que tiene la mayoría de los dirigentes barriales del Frente Amplio y de los sindicalistas- expresó su "más absoluto rechazo" a la suspensión.

El grupo Casa Grande, que lidera la senadora Constanza Moreira, exhortó "a rever la decisión de acompañar la medida adoptada" en San Pablo. El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y otros grupos se pronunciaron en el mismo sentido.

Vázquez tuvo apoyos en el grupo del ministro de Economía, Danilo Astori, el ala socialdemócrata y socialcristiana del Frente Amplio, pero que tiene poco peso en la militancia.

José Mujica, ex presidente de Uruguay.

Gran Bretaña se refirió a la ANC

LONDRES (Reuters).- "En Venezuela deben tomarse medidas urgentes para evitar que la situación empeore", dijo ayer el vocero de la primera ministra británica, Theresa May, e instó a Caracas a respetar la democracia y los derechos humanos. El funcionario indicó que Gran Bretaña ha condenado al gobierno de Nicolás Maduro por la creación de la Asamblea Constituyente, que "claramente no representa la voluntad del pueblo venezolano". "Gran Bretaña ha instado reiteradas veces a Maduro a trabajar con la oposición, liberar a los presos políticos y mostrar respeto por la democracia y los derechos humanos", añadió.