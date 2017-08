Celebraron cerca de Macri la impugnación del ex presidente

En la Casa Rosada destacaron el fallo judicial y calificaron de "valiente" a la Cámara Electoral

El ex presidente no podrá postularse a senador porque está condenado por el tráfico de armas. Foto: Archivo

La discusión fue difícil. ¿Qué hacer con la impugnación que pesaba en contra de Carlos Menem? De un lado, los apoderados del partido, con José Torello, el jefe de asesores del Presidente, a la cabeza. Del otro, los integrantes de Cambiemos en La Rioja, que no querían que un fallo judicial se convirtiera en la excusa para la victimización. Finalmente, con el visto bueno del presidente Mauricio Macri, se terminó por imponer el primer grupo y así se selló la suerte el ex presidente Carlos Menem.

Pese al intento de algunos integrantes del gabinete de evitar una intervención del Poder Ejecutivo y el pedido de buena parte del peronismo, el Gobierno jugó para que la causa no terminara en nada y acompañó la impugnación que finalmente dictó ayer la Cámara Nacional Electoral.

"No fue una decisión sencilla, pero se terminó por convencer", confiaron fuentes cercanas al jefe del Estado.

Cuando restan cinco días para las PASO, el fallo, según analizaron en la Casa Rosada, llegó en un momento clave. "Sirve para demostrar que la lucha contra la impunidad no es un postulado; somos coherentes con lo que decimos en la campaña", agregó un nombre con acceso diario al despacho presidencial.

Macri aún guarda afecto por el ex presidente, pero en esta oportunidad entendió que no debía involucrarse. En la administración nacional querían mostrar una postura afín con la decisión del oficialismo de impulsar la expulsión de la Cámara de Diputados del ex ministro de Planificación Julio De Vido.

"Fue muy valiente la Cámara Nacional Electoral; impugnar a un ex presidente no es algo sencillo", destacó ante LA NACION José Torello, jefe de asesores del Presidente.

Pero el Gobierno no siempre mantuvo la misma postura sobre el caso de Menem. Incluso, en los primeros días de mayo, la hija del ex presidente, Zulemita, estuvo en la Casa Rosada junto con la ministra de Salud de La Rioja, Judith Díaz Bazán, en busca de fondos para La Rioja. Fue en representación de su padre y fue recibida por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Una clara muestra de cercanía.

Además, las dudas de Cambiemos tuvieron una razón electoral: el ex ministro de Defensa y actual candidato a senador Julio Martínez, que iba a competir con el ex presidente, no quería impugnar la candidatura de Menem. Es que, según fuentes cercanas al ex funcionario, Martínez no quería que el electorado riojano pensara que impulsó esa medida "por miedo" a enfrentarlo.

El Presidente terminó por privilegiar al grupo que pidió avanzar contra el ex mandatario.

El senador riojano buscaba postularse para un tercer mandato en la Cámara alta, pero las condenas a siete años de prisión y 14 de inhabilitación por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, y por el reparto de sobresueldos durante su gobierno entre 1989 y 1999, fueron los argumentos que utilizaron los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via para poner fin a la carrera política del ex presidente. El Código Nacional Electoral y la jurisprudencia prohíben ser candidatos a los ciudadanos condenados.

Con más resultados negativos y positivos por igual en materia judicial, cerca de Macri celebraron la decisión de la Cámara Electoral. Y se envalentonaron de cara al futuro. Es que aún siguen en la pelea con dos retos con resultado incierto: la salida de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, enemiga pública número uno del macrismo, y del camarista Eduardo Freiler, salvado por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura.

"Después de las elecciones hablamos", dijo, enigmático, un operador todoterreno del Gobierno.

Lo cierto es que un resultado positivo en octubre será fundamental para avanzar con las reformas a las que aspira el Gobierno y también para finalizar los duelos contra Gils Carbó y Freiler, dos emblemas del pasado para Macri.

Vidal endurece el discurso

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, apuntó ayer contra los candidatos de la oposición y le pidió a los votantes que "piensen si alguno les va a dar las respuestas que no les dio en 25 años". La funcionaria encabezó ayer un acto de campaña en Mar del Plata. Allí aseguró que se puede "mirar a los ojos" a los candidatos de Cambiemos y que los postulantes K "no van a dar pelea a las mafias de las que fueron cómplices".