El PJ anunció que irá a la Corte y denunció una presión del Gobierno

Beder Herrera dijo que "ni en la Venezuela de Maduro se impugna a un candidato a días de la elección"

Yoma Casas, Pichetto y Beder Herrera cerraron filas para defender a Menem. Foto: Rodrigo Néspolo

El peronismo adjudicó a la presión política de la Casa Rosada el fallo de la Cámara Nacional Electoral que impugnó la candidatura a senador por La Rioja de Carlos Menem y anticipó que apelará la medida ante la Corte Suprema de Justicia.

"Este fallo no sale si no hay una presión inaudita de parte del gobierno nacional", bramó Luis Beder Herrera, presidente del PJ de La Rioja. "Ni en la Venezuela de Maduro ocurre que se impugne a un candidato a días de la elección", sentenció.

El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, también compartió la comparación con Venezuela y las sospechas de una maniobra política de la Casa Rosada que lanzó su antecesor en el cargo. "Este fallo ya estaba escrito", denunció, luego de destacar que el tribunal se expidió apenas un par de horas después de que el fiscal Jorge Di Lello se pronunciara en contra de dar curso a la impugnación.

La decisión del tribunal electoral dejó al PJ riojano sin su principal candidato cuando restan apenas seis días para las elecciones primarias. Tanto es así que el próximo domingo, el nombre Menem estará en la boleta del peronismo en los cuartos oscuros de toda la provincia, ya que no hay tiempo material para reemplazar las papeletas.

Atento a esta situación, Miguel Pichetto, jefe del bloque de senadores del PJ -que Menem no integra-, le reclamó a la Corte que defina con celeridad el recurso federal que los abogados del ex presidente presentarán hoy ante el máximo tribunal.

"El recurso federal debe ser habilitado y con efecto suspensivo porque afecta derechos fundamentales, como el de elegir y ser elegido, y afecta también los derechos de Menem y del Senado" de ser juez de los títulos de sus miembros, dijo. En la misma sintonía, Beder Herrera aseguró que "la Corte debe reparar este daño de manera inmediata".

Pichetto fue el anfitrión en el Senado de una conferencia de prensa de la que, además de Beder Herrera y Casas, también participó el ex senador riojano Jorge Yoma.

"Este fallo es tan controvertido que Menem no va a ser candidato, pero va a estar en las boletas" del PJ el domingo, destacó Yoma, quien advirtió que una medida de este tenor "abre la puerta a que se puedan correr candidatos por el simple hecho de que las encuestas le dan mal a un partido".

Las declaraciones de Yoma dejan traslucir las sospechas que imperan en el PJ, acerca de que la decisión adoptada por los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera es funcional a la Casa Rosada, cuyo candidato a senador en La Rioja, el ex ministro de Defensa Julio Martínez, estaría perdiendo por amplio margen la elección del domingo, según los sondeos.

Molesto con la decisión, Beder Herrera le echó en cara al Gobierno el apoyo de Menem en el Senado a los proyectos del Poder Ejecutivo. "Es más, hicimos un acuerdo con el presidente [Mauricio] Macri", confesó.

En el entorno del ex mandatario provincial dejaron trascender que el fallo también tiene como objetivo sentar un precedente para excluir a Cristina Kirchner de un eventual ingreso al Senado.

A pesar del malestar imperante y de que cuestionó el fallo por considerar que "afecta el principio de inocencia" porque Menem no tiene una sentencia firme en el caso del contrabando de armas, Pichetto evitó las frases estridentes.

Así se despegó de la comparación con el régimen de Maduro que hicieron Casas y Beder Herrera ("en Venezuela hay muertos", aseguró), y negó que el fallo pueda dar lugar a un juicio político contra los camaristas. "No soy partícipe de los juicios políticos porque no me gusta un fallo", respondió ante una consulta de LA NACION.

Por último, Casas consideró el fallo "una afrenta contra el pueblo de La Rioja y contra un hombre que ha dado todo por el país". Con esa premisa, el PJ realizará hoy, a las 16, un acto de desagravio a Menem en la capital riojana. Será la primera aparición del ex presidente tras la impugnación que lo sacó de la carrera electoral del domingo.

Reapareció Carta Abierta

En la semana previa a las PASO, la agrupación kirchnerista Carta Abierta reapareció con una nueva y extensa declaración, en la que llama a votar por Cristina Kirchner y los candidatos de Unión Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. "La elección [del domingo] es una hora crucial que exige un acto urgente: votar por Unión Ciudadana y Unión Porteña en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires", señaló la agrupación kirchnerista.