Macri y Carrió fueron asociados principalmente con la imagen del león y Cristina, con la de la serpiente; Vidal fue elegida como "la leona"

Con qué animales se relaciona a cada uno de los políticos Macri, Cristina, Carrió y Vidal

Una encuesta online buscó determinar con qué animales relacionan las personas a cada uno de los políticos en función de sus atributos. Mauricio Macri fue asociado con el león en primer lugar y con la rata y el buitre en segundo y tercer lugar sucesivamente. "El político quiere ser león", dijo Valentín Nabel, el director de Opinaia Panel & Customers -la consultora que realizó la investigación- en Terapia de Noticias . "El buitre es el oportunismo y no tiene piedad".

Elisa Carrió fue vinculada con el león, la serpiente -que es "inteligente y astuta pero letal, puede enredad con su discurso"- y el toro: "Alguien que va al frente y no se detiene, es temperamental".

Por su parte, Cristina Kirchner "segmenta mucho". Fue asociada con la serpiente, el león y la rata: "Todos los que no la quieren van a rata". En cuanto a la intención de votó opinó que "a Cristina le cuesta sumar" y aclaró: "Su voto es muy sólido, es difícil que siga creciendo porque los que la quieren la quieren mucho y los que no la quieren no la quieren mucho".

Además, Nabel destacó que entre provincia de Buenos Aires y Capital Federal, María Eugenia Vidal es la única con imagen positiva. A la gobernadora la relacionan más con "la leona", pese a que estaba la opción de elegir al león como se hizo en los otros tres casos, incluso con Cristina y Carrió. Para él, esto se debe a que uno de los rasgos principales de Vidal es que se la ve como a alguien que cuida a los demás y lucha. También se la vinculó con la imagen de la serpiente y del conejo: "Está asociado a alguien cercano humanamente pero que no tiene poder y no tiene maldad, tampoco".

Con qué animales se relaciona a cada uno de los políticos: Lousteau, Massa, Randazzo y Stolbizer

En cuanto a Martín Lousteau los encuestados se inclinaron por la imagen del zorro -"por su astucia pero tiene una parte traicionera"-, con la rata y con el conejo y, en el caso de Sergio Massa , con la rata, el zorro y el buitre.

Por su parte, Florencio Randazzo fue asociado con la imagen de la rata, la tortuga y el zorro. "Es querible pero llegó tarde, estuvo mucho tiempo sin hablar, sin aparecer".

Margarita Stolbizer "tiene dos animales inofensivos" puesto que se la vincula con la imagen de la tortuga -principalmente-, la serpiente y el conejo. "La tortuga es alguien lento, de poca acción, que se puede proteger, es noble y querible". Y lanzó: "Es querida pero no votada".

Proyección en miras a las elecciones

Según el director de Opinaia Panel & Customers, proyectando a los indecisos, Esteban Bullrich lideraría la elección provincial con el 33,8 y lo seguiría Cristina Kirchner con el 33,2. "A Bullrich lo conocen menos que a Del Caño", disparó.

Massa completaría el podio con 20 puntos y destacó que hay un 80% de imagen negativa en el voto de Massa con lo cual Cristina solo podría sumar el "voto útil" de Randazzo de quienes entiendan que el ex ministro "no tiene ninguna chance para senador".