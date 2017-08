Escenario: los desafíos para el Turismo Carretera

El reto de repetir la experiencia y ajustar detalles, después de lo que ofrecieron los 1000 Kilómetros de Buenos Aires

Cambio de piloto y recarga de combustible del equipo Werner. Foto: ACTC

Después de la adrenalina por los 1000 Kilómetros, el tiempo del análisis. Muchas incógnitas fueron develadas, algunas de las argumentaciones previas se validaron y otras las refutaron los hechos. La ACTC dispone de los elementos para evaluar una prueba que resultó satisfactoria y, con las conclusiones en la mano, el momento de robustecer procedimientos y corregir defectos. El Turismo Carretera demostró que tiene la capacidad para explorar las denominadas fechas especiales; ahora deberá ajustarse el cinturón y diseñar el próximo desafío.

Para repetir

En la última década aparecieron nuevos escenarios. San Luis, Santiago del Estero, Entre Ríos, La Pampa y Neuquén construyeron autódromos para que la categoría que cumplió 80 años visite esas provincias. El TC tiene un altísimo arraigo en el interior, pero el Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, es el espacio para desarrollar una carrera como los 1000 Kilómetros. Las obras encaradas revalorizan al coliseo, emblema del automovilismo argentino, donde asistieron 67 mil personas. Por jerarquía y tradición, los pilotos admiten que una victoria en el circuito N°12 es incomparable; en ese dibujo, con varios lugares para el sobrepaso, el TC se mueve con soltura y ofrece espectáculo.

Uno de los momentos potencialmente más peligrosos de la carrera, los reabastecimientos, se vivió en general sin problemas: ni zozobras ni fuego. Las detenciones completas (nafta, gomas, cambio de piloto) se cumplieron en tiempos lógicos: en Le Mans, cuando Pechito López se subió al Toyota n° 9, el equipo tardó 1m25s en completar la tarea; cuando Juan Tomás Catalán Magni reemplazó a Juan Manuel Silva en la vuelta 88 de los 1000 Km, la faena insumió 1m17s? Silva declaró ayer que su auto consumió 2,6 litros por vuelta; en 178 giros debió haber consumido, entonces, 462 litros. Pero si el tanque aloja 100 litros y solo reabasteció tres veces, pudo disponer solo de 400 litros. "Nos sorprendió un poco el bajo consumo", argumentó el ingeniero Guillermo Cruzzetti. "Usamos una carburación especial, un caudalímetro y un medidor de nivel que nos ayudaba a saber y decidir la entrada".

El TC deberá armar su próxima cita destacada observando qué otro deporte le puede quitar protagonismo durante ese fin de semana. Esta vez, la ACTC acertó. Acompañó el clima, aunque esa variable es imposible de evaluar cuando se arma el recorrido anual, pero que el TC no deba competir con una disciplina popular como el fútbol y que otras que tienen armado sus programas con muchísima antelación, como el básquetbol o el tenis, no ofrezcan un menú de alto impacto favorece la exposición y, con ella, el posible arribo de sponsors.

Para revisar

La política de privilegiar a los pilotos que participan de las categorías que orbitan bajo el paraguas de la ACTC es una decisión que le impidió al público de disfrutar de apellidos de renombre y jerarquía. "Es una decisión que acepto pero no comparto", comentó Matías Rossi, que en 2016, con Esteban Guerrieri, ganó los 500 Kilómetros de Olavarría. "Me hubiera gustado correr con Pechito López", deslizó Facundo Ardusso. El cordobés también recibió un llamado de Guillermo Ortelli. La lista podría incluir a Facundo Chapur, Néstor Girolami, Franco Vivian? Quedó expuesto que hay jóvenes con capacidad para ir al volante a 270 km/h, como también otros -en este ítem también hay que incluir a algunos con experiencia- a los que les costó no ser dominados por el nerviosismo.

Fueron 5h 30m 54s de carrera, pero el público completó la capacidad del autódromo un par de horas antes de la largada, que se realizó a las 10.31. "En las 500 Millas de Daytona la gente mira la largada y la última hora, durante el resto de la carrera pasea, come y va a un parque de diversión", señaló Rossi. Ampliar la oferta -algunos sponsor montaron carpas para desarrollar actividades- sería un acierto, como también aceitar el modo para que la información sobre la carrera le ayude al espectador a seguir y entender una competencia de larga duración. Los datos que suministró Infobit a los medios posibilitó hacer un seguimiento acerca de las paradas para recarga de combustible, cambio de neumáticos y de pilotos, como visualizar en qué tiempo se hacía cada movimiento. ¿En el desarrollo de una App estaría la solución?

La penalidad de dos vueltas por cambio de motor antes de largar pareció excesiva y hasta desmoralizante; lo sufrió Juan Manuel Angelini, despojado del podio por ella luego de una carrera muy pareja. Con el retraso de los infractores a las últimas posiciones de largada habría alcanzado.