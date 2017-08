"Un dictador de paso no me va a quitar el derecho de volver a mi país", dijo la hija de Antonio Ledezma

[Video] Antonietta Ledezma contó cómo fue la detención de su padre, el alcalde metropolitano de Caracas

Antonietta Ledezma, la hija del alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma , estuvo en Odisea Argentina y contó los detalles de la crisis venezolana y las denuncias que realizó su padre por las que fue puesto en prisión.

"Un dictador de paso no me va a quitar el derecho de volver a mi país", dijo la hija de Antonio Lede

cerrar

"Me duele decir que soy hija de un preso político y sentir todas las injusticias de que fuimos víctimas como familia de un hombre que denuncia la dictadura", señaló la joven y recalcó que su padre es el único alcalde "arbitrariamente detenido", y que no ha sido destituido de su cargo.

"Es la segunda autoridad civil con más votos que el Presidente. Mi papa pasó tres días en los que no comió, a mi padre lo salvan los pronunciamientos internacionales, imploro que sigan manteniendo a Venezuela en el discurso" subrayó y criticó a Nicolás Maduro : "A mí un dictador de paso no me va a quitar el derecho de volver a mi país".

Sobre la solución a la crisis de su país, Ledezma indicó: "La salida está en la calle, en la presión que generemos, no es fácil pero es un momento de resistencia, no podemos cederle el país a este régimen dictatorial".