El ex gobernador riojano calificó de "inaudito" y "operación política" el fallo de la Cámara Electoral Nacional

El ex gobernador de La Rioja y diputado peronista Luis Beder Herrera calificó hoy de "inaudito" el fallo de Cámara Electoral Nacional que impugnó la candidatura a senador del ex presidente Carlos Menem , y advirtió que "a cualquier candidato a partir de este fallo lo van a poder voltear simplemente por procesado".

"Es una operación política. Esto no podría ser si no se hubiese operado políticamente", dijo Beder Herrera a Radio Mitre, y recordó que la Constitución "establece el derecho de elegir y ser elegido".

El ex gobernador recalcó que la Argentina está adherida al Pacto de San José de Costa Rica, que establece que "las personas de los países que suscriben a ese contrato pueden ser candidatos mientras no tengan sentencia firme condenatoria".

La Justicia impugnó la candidatura de Menem

"Y en este caso Menem no tiene ninguna sentencia firme condenatoria", sostuvo el legislador del Partido Justicialista, pese a que ayer la Cámara Electoral sacó de la carrera electoral al ex mandatario en virtud de la condena a 7 años de prisión y 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, confirmada por la Cámara de Casación Penal pero sin decisión de la Corte.

Menem, de 87 años, también fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por el pago de sobresueldos a ministros y otros funcionarios durante su gobierno de 1989 a 1999, y está siendo enjuiciado por supuesto encubrimiento en la investigación del atentado terrorista a la AMIA, que dejó 85 muertos. La semana pasada Casación revocó su sobreseimiento en el caso de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, que según la Justicia estuvo destinada a borrar rastros de la desaparición de armas que fueron enviadas a Ecuador y Croacia.

Beder Herrera criticó la impugnación a Menem: "Ahora van a poder voltear a cualquier candidato por procesado". Foto: LA NACION / Rodrigo Néspolo

Ayer, el jefe del bloque de senadores nacionales del PJ-FpV, Miguel Pichetto, anunció que el peronismo presentará "un recurso federal ante la Corte Suprema" en rechazo a la decisión de la Cámara Electoral Nacional.

"A partir de este fallo se han perdido las garantías constitucionales de presentarse y a cualquier candidato a partir de este fallo lo van a poder voltear simplemente por procesado, por condenarlo rápidamente", interpretó el diputado nacional riojano en declaraciones a radio Mitre.

Ayer, la Cámara Nacional Electoral decidió que Menem no podrá ser precandidato a senador nacional en las próximas elecciones PASO y, en su reemplazo, encabezará la lista Ricardo Guerra, actual ministro de Hacienda de la Rioja.

Así lo resolvieron los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, quienes hicieron lugar a la impugnación del ex presidente por las condenas penales que tiene en su contra.

En la resolución, los miembros de la Cámara Nacional Electoral destacaron que "el pronunciamiento que aquí se emite no importa desconocer las altas responsabilidades institucionales que el señor ex Presidente de la Nación ha desempeñado, ni prescinde de la presunción de inocencia de la que goza -como se dijo- mientras no devenga firme la condena dictada a su respecto".

Agencias DyN y Télam