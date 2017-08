De Ocaña a Randazzo: qué opinan los candidatos sobre la impugnación de la postulación de Carlos Menem

Representantes de Cambiemos, el PJ, 1País, Evolución y el FIT se refirieron a la decisión de la Cámara Nacional Electoral

La Justicia impugnó la candidatura de Carlos Menem. Foto: Archivo

La impugnación de la candidatura de Carlos Menem en La Rioja, que dispuso ayer la Cámara Nacional Electoral, provocó reacciones dispares en los dirigentes del oficialismo y la oposición que competirán en las próximas elecciones legislativas.

En diálogo con LA NACION o en declaraciones radiales, candidatos de Cambiemos, el PJ, 1País, Evolución y el Frente de Izquierda fijaron sus posturas sobre la decisión de la Justicia Electoral. Ayer, los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía dejaron sin efecto la oficialización de su precandidatura por el PJ riojano con el argumento de que no tiene "idoneidad" suficiente porque pesa sobre él una condena por tráfico de armas. El peronismo adjudicó el fallo a la presión de la Casa Rosada y anticipó que apelará la medida ante la Corte Suprema de Justicia.

Randazzo apoyó la decisión de la Justicia. Foto: Archivo / Mauro Alfieri

FLORENCIO RANDAZZO

"Me parece que está correcto que no sea candidato. Yo no lo sería por lo pronto", dijo el candidato a senador nacional por el Frente Justicialista en Buenos Aires a radio La Red.

"Si está condenado, es oportuno [el fallo de la Cámara Nacional Electoral]"

CARLA CARRIZO

Carla Carrizo, postulante de Evolución. Foto: Prensa UCR

"Celebro que se aplicó la distinción entre el derecho a elegir y ser elegido porque a los representantes se les debe exigir condiciones distintas y más estrictas", señaló la candidata a diputada nacional por Evolución en la Capital a LA NACION.

"La impugnación de la candidatura de Menem es una señal de sensatez. El punto central aquí es la idoneidad de las personas para desempeñarse en un cargo público, ya que más allá de requisitos formales, la idoneidad abarca el compromiso con las garantías de la Constitución Nacional y las instituciones democráticas"

"En este sentido, consideramos que no puede haber candidatos condenados, y no deberíamos haber estado esperando este fallo, sino que tendríamos que tener herramientas legales para evitarlo"

MARCELO RAMAL

"Menem debería estar preso por la causa de tráfico de armas como también por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero y el encubrimiento del atentado a la AMIA. Esto no ocurrió en 25 años por la complicidad de la Justicia y de los distintos gobiernos, tanto del kirchnerismo como de Macri, a quien Menem retribuyó con su voto en el Senado", dijo a LA NACION el candidato a diputado nacional por el FIT en la Capital.

Marcelo Ramal, candidato a diputado nacional del FIT. Foto: Archivo

"Su impugnación está al servicio de que el candidato del macrismo llegue el Senado y no quede en el tercer lugar, como anticipaban las encuestas. Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda denunciamos la campaña del gobierno «contra la corrupción» como una farsa para ocultar sus propias corruptelas y desviar la atención de los trabajadores de los problemas del ajuste"

FELIPE SOLÁ

"El Senado hace rato que debió desaforar a Carlos Menem", aseguró el candidato a diputado nacional por 1País en Buenos Aires en radio El Mundo.

"Yo no puedo opinar, no tengo la información sobre el curso de la Justicia, cómo fue la acción, cuáles son los tiempos"

"En la Argentina no hay más espacio para las actitudes corporativas, de defender al que trabaja en lo mismo que uno. Si somos representantes del pueblo, es bueno que empecemos a entender que a la hora de enfrentar a la Justicia tenemos que ser como cualquier ciudadano"

Felipe Solá, candidato del frente 1País. Foto: Archivo

GRACIELA OCAÑA

Graciela Ocaña, postulante de Cambiemos. Foto: Archivo / Rodrigo Néspolo

"Aquí hay una Cámara que se ha expresado en el mismo sentido que en el caso de Romero Feris. Menem tiene una condena que está firme, le queda la instancia de la Corte, que no sé si lo tomará o no", dijo la candidata a diputada nacional por Cambiemos en Buenos Aires a radio La Red.

"En 2011, cuando Menem volvió a ser reelegido, yo pedí que no se le aceptara su pliego. Menem no solo está condenado sino que la Cámara que lo condenó pidió su desafuero y el Senado jamás se lo dio. Este es un antecedente muy grave, como lo de Julio De Vido. El Congreso no puede ser un aguantadero".

