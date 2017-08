Ricardo Caruso Lombardi contra Jorge Sampaoli: "Es más vendehumo que yo, me ganó por robo"

El técnico de Tigre criticó con dureza al entrenador de la selección Argentina, y dijo que Agüero vuelve al equipo "a pedido de Messi"

No es la primera vez que Ricardo Caruso Lombardi critica a Jorge Sampaoli. Antes de que sea designado como entrenador de la selección Argentina, señaló que no lo veía capacitado para el cargo. Ahora el actual DT de Tigre volvió a la carga.

"Me ganó por robo. Es más vendehumo que yo", disparó Caruso Lombardi. El técnico del Matador apuntó contra Sampaoli por las fotos de las reuniones que mantiene con los jugadores de la selección. "Esas imágenes son para demostrar que habla con los jugadores. No hace falta fotografiarse con todos", dijo en diálogo con el programa "Fútbol en la Uno", de AM 1240.

Sobre el seleccionado, Caruso Lombardi criticó con dureza a Sergio Agüero : "Anticipé que Agüero iba a volver. Nos aburrimos de decirlo. Vuelve a pedido de Messi ". "¿Quién inventó que Agüero es 9? Yo no lo puedo creer", dijo el técnico. . Yo contra Uruguay pondría a Alario o Benedetto. Icardi viene de una lesión, ojo...".

Contra Newell´s y la Superliga

Caruso Lombardi fue entrenador de Newell´s y todavía le deben parte del contrato. "No entiendo cómo Newell's incorpora tanto. Primero hay que pagar las deudas y después incorporar", señaló.

El fútbol argentino se postergó una semana por las deudas. Sin embargo para el entrenador de Tigre, esa fecha puede extenderse aún más: "Con el lío de los pagos que hay, dudo que el campeonato arranque el el 25 de agosto. Tengo mis dudas".