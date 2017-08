Mauricio Macri: "Al que más lo perjudica un gobierno que no baja la inflación es al trabajador que no llega a fin de mes"

El Presidente dio una entrevista a un canal de Tucumán y volvió a cargar contra Manzur

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- El presidente Mauricio Macri reconoció hoy que "hay muchos que no llegan a fin de mes" y reiteró que el principal problema de la Argentina no es la cotización del dólar, sino la inflación.

Durante una entrevista con Canal 10 de Tucumán, el jefe de Estado dijo que el país va "en la dirección correcta", aunque reconoció que "esta mejora incipiente que hubo en la economía no permite mostrar una diferencia en todos los argentinos".

Macri dijo que la gestión de Cambiemos se concentrará "en seguir ganándole la batalla a una de las peores cosas malas que dejó el Gobierno anterior, que es la inflación descontrolada". Y agregó: "Este año vamos a finalizar con la mitad de la inflación que el año pasado y en 2018 esperamos bajar otro escalón más para llegar en 2019 a cumplir lo que hemos comprometido, que es tener una inflación de un dígito, para que todos volvamos a saber cuánto valen las cosas".

Según el Presidente, "al que más lo perjudica un gobierno que no cuida la moneda y que no baja la inflación es al trabajador, al que cobra y después ve cómo se le evapora el sueldo y no llega a fin de mes".

Macri sostuvo que el verdadero problema de la economía nacional no pasa por el dólar, sino por los precios y el costo de vida. "El Banco Central, a diferencia de lo que sucedía cuando recibimos el gobierno, cuando no tenía reservas, en este momento tiene 50.000 millones de dólares en reservas, con lo cual a la Argentina no le faltan dólares, lo que le falta es bajar la inflación, lograr más trabajo, que viene con la inversión y eso viene con la confianza, que se genera diciendo la verdad, actuando con transparencia", resaltó.

El primer mandatario dijo que "el Gobierno debe cuidar el valor de la moneda y no querer robarle a nadie con la inflación, porque es un impuesto tramposo, que cobra el que no sabe gobernar".

En este contexto, Macri admitió: "Yo sé que en 19 meses no pude haber alcanzado que esta incipiente mejora en la economía muestre una diferencia en todos los argentinos y que hay muchos a los que les cuesta llegar a fin de mes". Sin embargo, aseguró que su gestión logró "sacar a la Argentina de una crisis como la del 2001, hacia la cual estábamos llegando, o hacia una chavización, porque hoy vemos Venezuela y nos asusta, pero estuvimos tan cerca de terminar como Venezuela que uno se pregunta qué hicimos para llegar a esa situación".

Según Macri, "hoy hemos vuelto al mundo, que confía en nosotros, hemos vuelto al crédito". Y realizó una comparación deportiva: "Ni un club de fútbol se pudo enderezar en 18 meses, como nos pasó con Boca, donde lo hicimos en tres años y después nos cansamos de ganar".

Contra Manzur

Por otro lado, el presidente volvió a cargar contra el gobernador peronista Juan Manzur, a quien le reclamó medidas para transparentar su gestión en Tucumán.

"Ya no va más la impunidad en la Argentina. Y Tucumán tiene que hacer un trabajo fuerte en este tema"

"Tucumán necesita un cambio político más transparente, para que la gente sepa que hace el gobierno de la provincia con su dinero. Tienen que poner todo en Internet. Estamos acá para servir a la gente y no para que entre un funcionario a una posición y se vaya rico. Ya no va más la impunidad en la Argentina. Y Tucumán tiene que hacer un trabajo fuerte en este tema", lanzó Macri.

En el mismo tono, el primer mandatario nacional opinó que "es necesario que Tucumán deje atrás este sistema feudal, un sistema político que ha sido acusado de fraude muchas veces".

Además, le exigió al gobierno de Manzur que acompañe las leyes que apuntan a la generación y a la protección de los puestos de trabajo, como la iniciativa contra lo que volvió a denominar como "la mafia de los juicios laborales".

"Al Gobierno tucumano le decimos que vamos a la reforma política y no adhiere, que vamos a la ley de Pymes y no adhiere, a la ley de ART y tampoco. Tucumán necesita un cambio político", sentenció Macri.