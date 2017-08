Mariano Recalde: "¿Quién dice que no hay autocrítica en el kirchnerismo?"

Referente de La Cámpora y candidato a legislador porteño por Unidad Ciudadana considera que el cambio de estilo de campaña de Cristina era necesario

Mariano Recalde asegura que el cambio de estilo de Cristina era necesario. Foto: LA NACION / Mauro Alfieri

Mariano Recalde volverá a competir el domingo próximo como candidato del kirchnerismo en la Capital, terruño del Pro. El referente de La Cámpora y ex presidente de Aerolíneas Argentinas, que salió tercero en la disputa por la jefatura de gobierno de la ciudad en 2015, irá por una banca en la Legislatura porteña. En una entrevista con LA NACION, Recalde dice que no mira los números que arrojan las encuestas y confía en el diagnóstico que hizo de sus recorridas por los barrios de la Capital: considera que muchos porteños están "padeciendo" las medidas de Mauricio Macri y están disconformes con la gestión de Cambiemos. "Es importante que se exprese un fuerte rechazo para que el Gobierno no avance con el ajuste", asegura.

Remarca que el cambio de estilo de campaña de Cristina Kirchner era necesario tras el duro revés que recibió en las urnas en 2015 y niega que la ex presidenta se "esconda", como repiten desde el oficialismo. "¿Quién dice que no hay autocrítica [en el espacio]? Estamos mejor", apunta.

-La mayoría de las encuestas refleja que Cristina estaría arriba en la provincia. ¿En la Capital van a pelear por el segundo puesto?

-Como en toda elección de medio término, hay que evaluar cómo viene la gestión y marcarle el rumbo para los próximos años. Es importante que se exprese un fuerte rechazo para que el Gobierno no avance con el ajuste que está suspendido hasta octubre.

-¿La ciudad es el distrito más complicado para "ponerle un freno al ajuste"? Es la cuna del Pro...

-Como todos los demás distritos, la Capital está padeciendo directamente las políticas de Macri. A los comerciantes o trabajadores cada vez les alcanza menos la plata y tienen miedo a perder el empleo. Si Unidad Ciudadana saca muchos votos, el Gobierno puede desacelerar o revisar algunas de las decisiones. Si no nos va bien, todas las demás opciones [las otras fuerzas políticas que compiten] van a acompañar a Macri en lo que haga.

"Sería una mala actitud seguir haciendo lo mismo después del resultado de 2015. Había que hablar de otra manera"

-Si Cristina ganara las PASO, ¿se pondría en riesgo la gobernabilidad?

-La democracia está madura y estas elecciones sirven para evaluar cómo van a ser los próximos dos años de Macri. Este gobierno tiene muchísimo poder y está reclamando más para avanzar en esta dirección. El voto popular puede ser un llamado de atención.

-¿Le gusta el nuevo estilo de campaña del kirchnerismo? ¿Cristina se "esconde", como dice Vidal?

-No, nadie se esconde. Esta es una campaña en un contexto distinto: un país que le está yendo mal y donde gobierna Macri... Sería una mala actitud seguir haciendo lo mismo después del resultado de 2015. Había que hablar de otra manera y de las cosas que le están pasando a la gente. Nos quieren hacer hablar todo el tiempo del pasado o de otros países. No vamos a caer en esas falsas discusiones.

-Usted habló de que hubo "modos de Cristina que molestaron a la sociedad". ¿A qué actitudes se refería?

-No, lo sacaron de contexto. Yo dije que, tal vez, a algunos les pueden haber molestado ciertas cuestiones de forma, como las cadenas nacionales o el tono de voz, y puede que hayan votado en función de esas cosas que querían que cambiaran, pero no querían que le sacaran el fútbol gratis, que les abrieran las importaciones o endeudaran al país . Y terminaron soportando cosas peores porque no les gustaban las cadenas nacionales.

-¿Considera que La Cámpora es piantavotos?

-En ningún momento hablé de eso. Me preguntaron si tenía «mala prensa» y dije que se había construido una imagen irreal y distinta de lo que es este grupo de jóvenes que participa, milita y hace tareas sociales.

-¿Cristina tiene un techo?

-No estoy mirando encuestas ni analizando números. En esta elección hay mucha gente descontenta y Unidad Ciudad puede representarla.

VENEZUELA Y DE VIDO

"Si Macri va reformar las leyes laborales o aumentar la edad jubilatoria, que lo diga ahora"

Su oficina del barrio de Monserrat tiene un mix de liturgias. A los cuadros de Juan Domingo Perón y Evita se suman los portarretratos con imágenes de Néstor y Cristina. Hasta su termo tiene un sticker con el rostro de la ex mandataria. Una de las fotos que cuelgan de la pared retrata un encuentro entre Recalde, Cristina y un histórico aliado regional durante los años en que el kirchnerismo estuvo en el poder: Hugo Chávez . El postulante de Unidad Ciudadana no esquiva una definición sobre la crisis política y social en Venezuela, pero advierte que Cambiemos busca instalar el tema en la campaña para evitar que la discusión electoral gire en torno a la actualidad económica argentina.

-¿Cuál es su postura respecto de lo que ocurre en Venezuela?

-Estamos muy preocupados por lo que ocurre en Venezuela. Es una situación que merece cierto grado de atención, pero es un problema que no vamos a resolver en estas elecciones. Queremos hablar de los problemas que le genera nuestro gobierno a los argentinos y todo el tiempo nos quieren llevar a hablar de otra cosa para no discutir sobre cómo va la economía.

Mariano Recalde tiene sus oficinas a pocas cuadras de la Casa Rosada. Foto: LA NACION / Mauro Alfieri

-¿Qué representa el gobierno de Nicolás Maduro para usted? Macri dice que es "una dictadura"

-Te repito: quiero hablar del gobierno argentino que ganó en 2015 y hoy tiene que ser evaluado en las elecciones de medio término. Si van a reformar las leyes laborales, aumentar la edad jubilatoria o seguir tomando deuda, que lo digan ahora, así la gente pueda votar en función de esas discusiones y no de cosas abstractas para que después hagan lo que quieran.

"Venezuela es un problema que no vamos a resolver en estas elecciones"

-¿Cristina no habla de Venezuela por esta misma razón?

-No sé, no estoy en la piel de otros candidatos. Es muy importante que hablemos del rumbo de los próximos dos años de Macri. Si va a ser en la misma dirección o si vamos a expresar el descontento para que cambie o empiece a cumplir las promesas de campaña. Hay mucha gente que le quiere decir a Macri que lo votó para que el fútbol siga siendo gratis, que nadie pague ganancias, que la inflación desaparezca de un día al otro o que no haya tarifazos, como prometió.

-¿Cómo vio el intento de Cambiemos de expulsar a Julio De Vido del Congreso?

-Es una maniobra o un circo montado en campaña electoral para hacernos hablar de cosas que no son las que tenemos que discutir en el marco de estas elecciones. La Justicia se encarga de las cuestiones judiciales. No estamos votando jueces, estamos evaluando el rumbo del gobierno de Macri.

LOS PIQUETES

-¿Coincide con el accionar de Rodríguez Larreta ante los piquetes que hay en la ciudad?

-No es casual que ahora empiecen a proliferar este tipo de protestas, que la verdad son molestas, pero tienen que ver con decisiones injustas de este gobierno. ¿Cómo resolverlo? Estamos en contra del uso de la fuerza y la violencia en todos los sentidos. Y mucho menos de parte del Estado. Venimos de una historia donde la policía actuaba sin armas de fuego y sin violencia.

-¿Pero las intervenciones de la Gendarmería con Sergio Berni en la Panamericana no eran con violencia?

-Para mí, no era con violencia. Y se hacía sin armas.

GUILLERMO MORENO Y 2019

Para Recalde, la única opción opositora que tendrán los electores en el cuarto oscuro el domingo próximo es el frente Unidad Ciudadana. El camporista competirá en las PASO de Unidad Porteña, que agrupó al kirchnerismo, el peronismo y sectores la izquierda. Daniel Filmus y Recalde enfrentarán en la interna a los tándems Guillermo Moreno-Gustavo Vera (Honestidad y Coraje) e Itai Hagman y Jonathan Thea (Ahora Buenos Aires).

-¿Sería incómodo tenerlo a Moreno en la lista en octubre?

-Queremos expresar el descontento de la gente y, por eso, armamos un fuerza muy plural, amplia y diversa, con muchos matices. Guillermo expresa otra línea distinta de la nuestra. Vamos a ver cómo vota la gente, quién mejor puede representar a la oposición en el Congreso y la Legislatura.

Recalde dice que Unidad Ciudadana es la única opción opositora. Foto: LA NACION / Mauro Alfieri

-Preferiría una lista sin Moreno...

-Tenemos una lista propia y, por supuesto, queremos que entren todos los compañeros de nuestra lista.

-¿Al kirchnerismo le faltó hacer una autocrítica seria?

-¿Quién dice que no hay autocrítica? Es subestimar a las personas pensar que uno no anda revisando las cosas. Hay cambios que demuestran que uno analiza las cosas que hizo bien, las que no y trata de mejorar. Creo que estamos mejor.

-¿Se ven volviendo en 2019?

-Me preocupa cómo va a ser la Argentina en 2017 o 2018. Si va a seguir aumentando el desempleo o si nos vamos a seguir endeudando. Hay que ponerle freno a políticas que son muy nocivas para la Argentina. ¿Qué va a pasar más adelante? Falta un montón.

Definiciones y promesas del candidato

Piquetes: "A nadie le gusta que se corte una calle y menos en el centro de la ciudad. Lo que hay que resolver son los problemas que hacen que la gente salga a protestar"

Proyectos: "Iniciativas que contribuyan a aliviar el efecto del ajuste: abaratar alquileres, rechazar los aumentos de transporte o del ABL. También exigir el cumplimiento de leyes votadas por la Legislatura, como la construcción de subtes y la integración de villas"

Deudas de la gestión: "No haberse puesto del lado de los porteños ante un plan económico tan brutal y haber profundizado esta situación. Tenemos muchas diferencias respecto de la salud, educación o viviendas. También por el grado de desigualdad entre el sur y norte en una ciudad con mucha riqueza y presupuesto"