Juan Schiaretti volvió sobre Odebrecht y las coimas: "No lo dejamos"

El gobernador cordobés insistió en que la compañía brasileña trabaja en la provincia con transparencia; cruces de campaña.

CÓRDOBA.- El gobernador Juan Schiaretti volvió sobre el tema de Odebrecht. A fines de mayo dijo que la empresa construía parte de los gasoductos en esta provincia porque "trabaja bien, rápido y cobra barato" y ahora aseguró que no permitieron la existencia de coimas. "No lo dejamos", dijo y por eso Córdoba no aparece en escándalo del Lava Jato.

En diálogo con Canal 10 y Radio Universidad, a la pregunta de por qué la brasileña coimeó "en todos lados" y no en Córdoba, Schiaretti dijo: "Porque no lo dejamos. Los preocupados son otros. Odebrecht quiere que la dejen hacer obras, se apartó de la obra del soterramiento del Sarmiento, pero lo dijo el Presidente, estamos tranquilos y nuestra preocupación debería ser que salieran los funcionarios".

Desde la Casa de Gobierno de Córdoba precisaron a LA NACION que "no hubo nunca" propuestas de coima desde Odebrecht y que el Gobernador, ante la consulta periodística, se refiere a que la Provincia rechaza en general esos esquemas.

El gobernador, en medio del escándalo nacional por la empresa, señaló que en Córdoba "la licitación se hizo con absoluta transparencia. Ganó porque hizo la oferta más baja y no hay ninguna investigación en curso".

La de los gasoductos es la mayor obra pública de Córdoba; aunque se licitó por primera vez en 2007 recién el año pasado terminó el proceso y comenzaron los trabajos.

A días de las PASO -y con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en campaña desde ayer en esta ciudad- Schiaretti aseguró que "no van a cambiar las relaciones con el gobierno nacional".

"Se equivoca en algunas cosas y se los he dicho privadamente, el país no es Capital Federal, ¿Por qué le sacan los remedios gratis al PAMI?, ¿por qué eliminan las pensiones a la discapacidad? ¿Por qué le sacan a los chicos humildes el plan Progresar? Creen que la vida es una planilla de Excel. ¿Qué sabe el que siempre vivió en Barrio Norte? Tratan con los anhelos y las necesidades de gente de carne y hueso. Les falta calle", reiteró.

Peña, por su lado, coincidió en que "hay un intento de generar una pelea entre Córdoba y la Nación por cuestiones electorales". Agregó: "Queremos seguir trabajando con 'el Gringo' independientemente de lo que diga en campaña".