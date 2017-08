El curioso elogio de Mauricio Macri a María Eugenia Vidal

El Presidente utilizó una llamativa palabra para referirse a la Gobernadora durante un acto de campaña en Azul

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en un acto de campaña en Azul. Foto: Cambiemos

El presidente Mauricio Macri lanzó hoy un curioso elogio a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y una palabra "subida de tono" cuando recordó la convocatoria que le realizó para trabajar juntos.

"Es muy lindo escucharla, pero mucho más lindo es escucharla trabajar. Les dije 'esta pendeja va a ocuparse de lo social' y al mes los tenía a todos cagando. Esta chica promete", sostuvo el primer mandatario a días de las PASO del domingo.

Al hablar en un acto de campaña en la ciudad bonaerense de Azul, donde estuvo con Vidal y el precandidato a senador Esteban Bullrich, entre otros, Macri se refirió al trabajo de la gobernadora cuando era Vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"En la Ciudad, como ministra, emprolijó a todos, hasta a Schoklender lo tuvo derecho. Y lo mismo ahora acá, a todos los machos de la provincia los está poniendo en vereda", indicó.

Con respecto a la actualidad del país, Macri reiteró que la Argentina está en el camino correcto. "Si seguimos por este camino, en uno años, en menos de los que pensamos, tal vez en 10 años, la Argentina va a ser un país fuerte, sólido; la pobreza va a verse reducida fuertemente y la pobreza cero va a estar más cerca", dijo frente a miles de azuleños.

Vidal dijo que "no va a aflojar"

Vidal aseguró esta tarde que no va a "aflojar" en sus acciones en la provincia de Buenos Aires y reiteró que los candidatos de Cambiemos para las PASO del domingo van a defender la provincia."Estar y hacer. No es hablar, porque dar discursos lindos lo hace cualquiera. No voy a aflojar, ni loca aflojo, no aflojen ustedes", apuntó.

La gobernadora criticó a quienes gobernaron en el país durante los últimos años y pidió a los ciudadanos a que se acerquen a votar el próximo domingo. "No volvamos para atrás porque los que nos dejaron un tercio de la pobreza y 700 por ciento de inflación y que en sus últimos cinco años de gestión no crearon empleo, no son los que nos van a sacar adelante", sostuvo Vidal.

"Juntos vamos a poder. No cambiemos esperanza por resignación, no volvamos a someternos, no dejemos que nos sometan otra vez. Te pido que este domingo hagas oír tu voz, que vayas a votar. Creeme que vamos bien y que te va a llegar, no vamos a parar hasta que a todos les vaya bien", concluyó.

Con información de DyN