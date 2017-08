Máximo Kirchner: "Cristina es una persona que busca ser mejor y corregir sus errores"

El hijo de la ex presidenta criticó al gobierno de Macri; "En 40 manzanas de la Ciudad se está definiendo el destino de 40 millones de argentinos", dijo

Foto: Archivo

El diputado de Santa Cruz Máximo Kirchner es una de las caras visibles de la campaña de Unidad Ciudadana para las PASO del próximo domingo, en la que su madre, Cristina Kirchner , será candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.

El viernes pasado, Máximo cerró un acto en un club de William Morris, partido de Hurlingham y, luego de hablar por más de una hora con los presentes, se refirió entre otros temas a la candidatura de Cristina y la situación actual del país.

"Hace más de 10 años que Cristina es atacada por el máximo grupo comunicacional de Argentina, por el poder financiero y los últimos dos por el gobierno. Luego de la elección, muchos se van a preguntar lo mismo: cómo una figura constantemente atacada puede mantener estos márgenes de representación en las mayorías populares", dijo en declaraciones a la agencia Paco Urondo.

"Cristina cataliza no sólo los logros de su gobierno, sino también algo muy importante: es una persona que busca ser mejor y corregir sus errores. Ese grado de humildad lo pone al servicio de demostrar que hoy rige un plan económico que es devastador para los trabajadores, para los humildes, para los jóvenes", agregó.

Además, criticó la relación del presidente Mauricio Macri con la Justicia y la situación de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó . "Es preocupante que los jueces que no fallan como él quiere y los diputados que no votan como él desea sean amenazados. Que nombre jueces de la Corte Suprema por decreto, que los sindicatos que no se doblegan sean intervenidos, que busque echar a la procuradora general de la Nación, Gils Carbó", advirtió.

Máximo habló sobre un hipotético triunfo de Unidad Ciudadana y valoró la relación de Cristina con la sociedad. "Es muy difícil hipotetizar en el terreno dinámico de la política argentina. Creo sí que Cristina ha sido muy responsable cuando fue gobierno, y muy responsable desde que lo dejó. Cristina le muestra a la dirigencia un rol que nadie se atrevió a ocupar, sea por miedo o por especulación. Ella tiene una relación muy directa con la sociedad, que pasa por mejores y peores momentos", indicó.

Con respecto al peso que tiene su madre en la política del Mercosur, Máximo aseguró que su madre prefiere enfocarse en lo que está pasando en el país. "Cristina tiene un peso regional, pero hoy prefiero pensar que puede ayudar a los argentinos que la están pasando mal y a que el gobierno preste atención. La pérdida de trabajo o de changas, los tarifazos, Cristina nos lo adelantó el 13 de abril de 2016, en frente de Comodoro Py. Este nivel de endeudamiento y con crecimiento de sectores muy específicos de la economía, ya fue vivido por la Argentina", explicó.

El diputado dijo que confía que "haya gente en el gobierno que reencauce esto, aunque sea muy difícil", pero criticó que lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires sea tan determinante en el resto del país. "En 40 manzanas de la Ciudad de Buenos Aires se está definiendo el destino de 40 millones de argentinos. Y ahí nomás, al ladito de la CABA vemos los estragos que hace este plan económico. No solo en lo económico, sino en la invisibilización de la gente. Todo aquel que decida votar no solo por nosotros, sino también a la izquierda, es estigmatizado", concluyó.