Citan a declarar a siete ex funcionarios kirchneristas por incumplimiento de la ley de glaciares

El juez Casanello consideró que si hacían cumplir la legislación se habrían evitado los derrames de cianuro de la Barrick Gold; también un informe sobre la gestión actual

La mina de Veladero sufrió varios derrames. Foto: LA NACION

El juez federal Sebastián Casanello citó ayer a indagatoria a siete ex funcionarios kirchneristas por incumplimiento de la ley de glaciares (26.639), en vinculación directa con los derrames de cianuro de la empresa Barrick Gold en sus proyectos mineros Veladero y Lama. Es la primera vez que funcionarios de alto rango son llamados a la Justicia por cuestiones ambientales.

Puntualmente, deberán presentarse ante el juez los ex titulares de la secretaría de Ambiente (actualmente, ministerio) Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso; los ex presidentes de la Administración de Parques Nacionales Patricia Gandini, Carlos Corvalán y Eugenio Indalecio Breard; y Ricardo Villalba, ex director del Ianigla (el instituto encargado de inventariar los glaciares).

Además, Casanello encargó al Departamento de Control de Gestión Ambiental, una auditoría de "todo lo obrado por parte de las autoridades nacionales a partir de enero de 2016". Esto último podría derivar en llamado a indagatoria de autoridades actuales.

"Para nosotros es trascendental. Este fallo, después de tanto tiempo, es un desprendimiento de la causa por los derrames que estamos llevando adelante hace varios años", dijo a LA NACION, visiblemente conforme, Enrique Viale, abogado especialista en el tema y representante legal de la "Asamblea Jáchal no se toca".

En 2015, luego del primer derrame de cianuro que la minera canadiense Barrick Gold produjo en su proyecto Veladero, en San Juan, Viale junto a su colega Diego Seguí impulsaron una denuncia contra los funcionarios ambientales de ese momento. Su argumento fue que ellos debían bogar por el cumplimiento de la ley de glaciares y que, de haberlo hecho, no se habría producido ese desastre químico.

Otro punto a tener en cuenta es que el Ianigla debía inventariar para el 2011 (la ley de glaciares fue sancionada en 2010) la totalidad de los glaciares en zonas prioritarias y no cumplió con esa tarea. La información sobre la cuenca del río Jáchal -que Barrick Gold afecta con su actividad- fue recién publicada cinco años después. "Después de esto, Barrick tiene que hacer sus valijas e irse tanto de Veladero como de Pascua Lama", aseguró Viale.

Pero el alcance de la decisión del juez no sólo se quedará en los ex funcionarios. Según deslizaron fuentes judiciales, podría ser llamado también a declarar el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral y el actual secretario minero, Daniel Meilán. Barrick protagonizó dos importantes derrames durante su gestión.