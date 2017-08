Barbara Cook (1927-2017): la voz de Broadway

"No recuerdo cuándo empecé a cantar", solía decir la gran Barbara Cook, al tiempo que se ufanaba de no haber tenido nunca entrenadores vocales. Esta gloria de Broadway murió ayer a los 89 años, por una insuficiencia respiratoria en su residencia de Manhattan, rodeada de familiares y amigos.

Foto: The New York Times

En sus casi seis décadas en el escenario estadounidense se destacó por sus papeles protagónicos en musicales como Candide, The Music Man, Simple y maravilloso, She Loves Me, Carrousel y Oklahoma! Pero siempre siguió vigente gracias a la infinidad de conciertos y recitales que ofreció en los escenarios más importantes de los Estados Unidos e Inglaterra, así como en especiales televisivos. No sólo fue una prodigiosa soprano, sino que además era una comediante exquisita. Hacía de cada canción una historia teatralizada. El especial Una tarde con Barbara Cook, para la PBS, tiene más de 27 millones de visualizaciones en YouTube. Y su concierto con la Filarmónica de Nueva York para celebrar sus 80 años tuvo las mejores críticas. El mundo del musical está de luto.