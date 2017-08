Dos horas después de los partidos, los clubes podrán pasar en sus plataformas oficiales un compacto de hasta 5' con las mejores jugadas

Habrá goles en diferido para todos. Quienes no se suscriban al nuevo fútbol pago de Primera División dependerán de las plataformas oficiales de los clubes (canales de YouTube, Facebook y Twitter) para ver las mejores jugadas de todos los partidos. Será un servicio limitado: secuencias de menos de 30 segundos y fragmentos inferiores a cinco minutos de duración. Y siempre en diferido: al menos dos horas después de que los partidos hayan concluido. Tanto Fox como Turner (las empresas que se quedaron con los derechos audiovisuales hasta 2022 con opción a otros cinco años) pondrán a disposición de los clubes siete minutos con las mejores ocasiones de cada uno de los partidos en una plataforma online, con imágenes sin editar y sonido ambiente. De allí se servirán los clubes para poner a disposición de sus hinchas los compactos con lo mejor de cada uno de los partidos.

A través de las plataformas de los clubes podrán verse goles, situaciones de gol, amonestaciones, faltas o posibles faltas. Además, los clubes no podrán añadirles a las imágenes proveídas por Fox y Turner ningún tipo de publicidad, salvo cortinas, zócalos, banners o videographs que hagan referencia al club.

El fútbol será pago, pero habrá goles en diferido para todos. Foto: LA NACION / Rodrigo Néspolo

Por último, los clubes podrán pasar compactos de partidos en los que hayan participado en forma directa: no podrán emitir imágenes de otros equipos, por más que otros resultados influyan en su campaña deportiva.

Una historia diferente

La vida del fanático del fútbol que elija no pagar por los goles va a cambiar. Hasta hace unos meses, los derechos audiovisuales del fútbol argentino se compraban con dinero público. A partir de ahora, esa inversión será privada. Y los privados buscarán hacer su negocio. Eso no significa que quien no pague quedará excluido: hasta el 30 de septiembre, al menos, podrá ver los partidos en directo y en definición estándar. Puede, incluso, que esa fecha se extienda a fines de octubre.

Cuando el fútbol Premium entre en vigencia total (sin la promoción en calidad estándar), los goles en tiempo real sólo se van a poder disfrutar previo pago del arancel mensual de $ 300. Una vez que termine el partido, y dado que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual habilita a todas las empresas de comunicación a emitir fragmentos de tres minutos como máximo de duración (artículo 80 de la ley 26.552), los diferentes canales de cable y TV abierta que tengan un móvil en los estadios podrán retransmitir sus propias imágenes. Por más que el contrato entre Fox y Turner con la AFA establece restricciones de acceso al campo de juego para quienes no tengan los derechos, lo más probable es que haya acuerdos particulares con otros tenedores de derechos del fútbol argentino. Y que una vez terminados los partidos, los goles se liberen para esas otras señales.

La preocupación de las dos compañías por la explotación correcta de los derechos audiovisuales es real. Cuando se juega un Mundial o se disputa la Copa Libertadores, sólo tienen los goles en vivo quienes pagan por los derechos. Acá ocurrirá lo mismo desde la primera fecha de la nueva Superliga, dentro de dos semanas. Por eso, el martes hubo una reunión con varios jefes de prensa de los equipos de primera división. El ingreso en los estadios será el primer filtro para controlar que los derechos audiovisuales estén explotados como corresponde.

Fox y Turner piensan crear otra plataforma online para que los medios de comunicación tengan a disposición las mejores jugadas de los partidos. "Es una idea. Como estamos a punto de lanzar el producto y tenemos mil cosas abiertas, quizá no esté disponible el primer día. Pero queremos establecer un mecanismo y habilitar tecnológicamente esa posibilidad", contaron desde una de las empresas encargadas de la nueva TV del fútbol. "Somos dos empresas y hay procesos tecnológicos un poco complejos", se justificaron a la hora de explicar el retraso en la disponibilidad del contenido.

Por más que el paradigma del fútbol por TV haya cambiado de manera radical luego del final del Fútbol Para Todos, los goles nunca se quedarán sin pantalla.