Para Ernesto Sanz, "el Gobierno va a ganar por 15 puntos"

El dirigente radical mendocino dijo que Cambiemos obtendrá gran cantidad de votos en el interior del país

Ernesto Sanz está confiado. "El Gobierno va a ganar las elecciones por 15 punto", dijo el dirigente radical. "Tendríamos que poner sobre la mesa qué va a pasar en todo el país y no solamente en una jurisdicción de una provincia. El Gobierno va a ganar por 15 puntos a nivel nacional. Lo que sigue el lunes que viene será un problema del Gobierno o de la oposición".

El ex senador mendocino dijo que no se puede hablar de cómo va a salir la provincia de Buenos Aires. "Este Gobierno va a llegar a las elecciones después de dos años de luchar contra el populismo solo; va a llegar al menos con los mismos votos que sacó cuando se hizo cargo al Gobierno. Me resisto a que solamente se mida la provincia de Buenos Aires. Es muy probable que el buen resultado que obtenga Cristina Kirchner, ganando o perdiendo, sea muy dispar en toda la provincia. En el interior bonaerense, el Gobierno va a ganar muy bien", dijo a Vuelo de Regreso, un programa de LA NACION en radio Milenium.

También se refirió a la oposición. "Hay opositores que se comen la cancha como si fueran el 5 de la Alemania del 74 y que después cuando llegan a las elecciones sacan 15 puntos. La oposición actual marca una mala calidad de la democracia", sentenció.

Para Sanz, el kirchnerismo es una fuerza que ya no tiene posibilidades de gobernar. "En la política desde que existe, la búsqueda del poder es construcción de mayoría. Y el kirchnerismo ya pasó esa etapa, y no va a volver a tenerla. La construcción de mayoría es un tema de otros protagonistas, de Cambiemos y de otro peronismo. El desafío es ver quién consolida mayoría para adelante".

"¿Qué va a hacer el peronismo con Cristina es un problema del peronismo? -se preguntó Sanz-. Y yo voy a sacar plateas para verlo".

El dirigente explicó por qué la ex presidenta tiene votos en territorio bonaerense. "La tercera sección es el lugar donde se aplicaron la gran mayoría de las políticas públicas de Cristina Kirchner, y por eso tiene votos ahí, y hasta que es lógico que los tenga. Fue una política mediante la cual, por un lado, dejaban dinero en el bolsillo de la gente que se lo cobraban por otro lado con inflación. Y no le permitieron a la gente la dignidad de tener servicios como cloacas, Metrobus o educación. Es lógico que en ese lugar tenga votos. Ahora, ¿por qué no tiene ni siquiera el 10% en otros lugares? Porqué es el producto de una mala política", finalizó.