Un modelo que replica a las principales ligas del mundo

Todas las ligas importantes tienen un esquema de compactos o fragmentos con las jugadas más importantes. El fútbol es un negocio multimillonario, con reglas que los clubes respetan, porque cobran miles de millones de dólares. La Premier League deja entre uno y dos minutos por partido; el Brasileirao (gracias a la Ley Pelé), tres minutos por encuentro. ¿Por qué no habría de hacerlo la liga argentina? En Inglaterra, y por poner un programa en el aire con los highlights de todos los partidos además del encuentro más importante de la fecha, la BBC (estatal) habrá pagado 265 millones de dólares entre 2015 y 2018 a los dueños de los derechos. Es un negocio en sí mismo.

La misma liga inglesa adoptó después del Mundial 2014 un protocolo estricto para que los fanáticos que van a las canchas no suban a Twitter o YouTube las imágenes que captaban con sus celulares. Por más que los goles siguen apareciendo, la frecuencia disminuyó y la campaña fue un éxito. Los clubes argentinos ceden sus derechos audiovisuales a la AFA-Superliga, que los vendió por cerca de US$ 1000 millones por cinco años. Deberían ser los mismos clubes los que protejan las imágenes de sus partidos y desalienten los posteos en redes sociales y plataformas de internet. Eso (y no la piratería o el robo) redundará en más ingresos. Tal como está escrito en el contrato, a partir de los 3,5 millones de abonados al fútbol pago, los clubes cobrarán un 20% más por suscriptor. Les conviene que el nuevo modelo sea un éxito.