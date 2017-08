Un mundo sin CEO: cómo funciona la empresa argentina libre de jefes

La firma 10Pines, especializada en el desarrollo de software, implementó un sistema de trabajo horizontal, sin personal jerarquizado

Llegar a 10Pines un día viernes es algo particular: es el día de pizza y cerveza libre que provee la empresa. Además, hay motivos de festejo: se incorpora el empleado número 50. Jorge Silva, Hernán Wilkinson, Emilio Gutter y Alejandra Alfonso son los socios fundadores de esta empresa sin jefes, sin estructura, sin jerarquías.

10Pines se creó en 2009 como una empresa de desarrollo de software a medida y capacitación. La empresa presenta soluciones informáticas a los problemas que las empresas tienen para resolver. El Grupo Alsea (Starbucks, Burger King), Claro (Argentina y Uruguay), Fox, MercadoLibre y Tenaris entre otras firmas, se encuentran entre sus clientes.

"En la empresa no hay puesto de CEO, CTO o gerentes. No existen esas figuras. No hay organización jerárquica. No hay cadena de mano, es una organización horizontal. Fijate por cómo es la oficina, no hay lugar para jefes. Todos al mismo nivel", comenta Hernán.

La inexistencia de jefes puede llevar a un caos organizacional o inercia en la toma de decisión. Para evitar esos problemas, se requiere tener muy en claro la forma en que la empresa se organiza así como las prácticas de recursos humanos que se aplican. Para lograr orden en la horizontalidad absoluta que aboga la empresa, existe un grupo llamado Roots.

El grupo Roots: este grupo lo integran todos los miembros de la empresa salvo aquellos que recién se incorporan. Así cuando 10Pines recibe un pedido de una empresa, Roots analiza el proyecto y se decide si se toma el proyecto y quién se hace responsable. "Nos juntamos todos comenta Emilio y definimos entre todos cómo lo resolvemos. Si hay alguien que le interesa y está en otro proyecto vemos cómo lo resolvemos. Si viene un proyecto lo primero que nos preguntamos es si nos interesa: ¿es un buen cliente? ¿Nos gustaría trabajar en ese proyecto y con ese cliente? Si no hay ningún candidato que le interese, no lo tomamos, lo descartamos." ¿Cómo se entra a Roots? Luego de un tiempo de trabajar en la empresa, dos empleados tienen que esponsorear al nuevo colaborador en el grupo Roots. Si nadie se opone, entra. Una vez dentro la persona tiene abierta toda la información de la compañía así como participación en el bono anual y en las decisiones estratégicas.

Según Ángeles Tellarena, programadora en 10Pines, "nosotros nos encargamos de organizar todo entre todos. Cuando hay un tema particular nuevo, el interesado lo propone, si va bien se arma un grupo que esté interesado y que quiera tratarlo. La gente confía que ese grupo es competente y que hará algo que nos sirva a todos. Me gusta la libertad que tenemos todos para sentir que no estás siendo vigilado, y te da un sentido de responsabilidad mayor. Sabés que si hacés algo desleal estás traicionando al equipo".

Sistema de compensación: ¿cómo y cuánto pagar cuando no hay un jefe que defina el tema? 10Pines resolvió el tema transparentando todos los números de la empresa. Alejandra explica que "los números son abiertos, todo el mundo conoce el total de la facturación, los sueldos de todos, lo que se llevan los socios. Tenemos una métrica global que es el rendimiento de la empresa. No hay comisiones y el bono se otorga en base a lo que la empresa genera. Cuando no hay jefes y todos estamos en el mismo nivel no podés diferenciar". La empresa tiene una tabla con todas las personas ordenadas por mérito, conocimiento, antigüedad y responsabilidades a la que todos pueden acceder. ¿Quién elabora la tabla si no hay jefes? "Tres veces por año se hace una revisión de la escala para ver si hay desfasajes", aclara Alejandra. Lo hace un grupo autoconvocado donde lo único que pedimos es que participen representantes de todos los proyectos para que sea bien plural."

¿A quién quejarse cuando un sueldo no satisface? "A las reuniones mensuales que hacemos -asegura Jorge. De hecho tuvimos un tema de salarios que surgió en una de las reuniones. Se planteó en la reunión mensual, se arma un equipo, analiza el tema y el resultado fue un aumento de 15% a la franja de gente que estaba debajo de la línea de lo que considerábamos un buen sueldo."

Proceso de selección: la selección es clave para la empresa ya que la forma en la que están organizados requiere un perfil que se adapte a esa cultura. Cuando llega un CV, Roots toma el tema y se define quiénes entrevistarán al candidato. Dos empleados entrevistan en la primera etapa, otros dos en la segunda donde se hacen preguntas más técnicas y, luego, todo el grupo Roots en su conjunto. Las preguntas varían desde lo técnico a temas personales.

La compensación juega un papel crítico a la hora de retener a los empleados. 10Pines reparte el 50% de la ganancia bruta en bonos. "Este año hay gente que se lleva seis veces su sueldo. No hay comisiones porque implica que a fin de año todos ganamos más", explica Jorge.

Abrir la empresa a nuevos socios es parte de la estrategia futura de 10Pines. Y si esos socios son colaboradores, mejor. Emilio considera que "la gente que se compromete con la empresa y da parte de su vida por ella es crítica para el futuro de la misma. Ya estamos dando un porcentaje de acciones a dos empleados. Los dividendos los pueden reinvertir y comprar más acciones".

El rol de los socios en una empresa sin jefes: "Nuestro rol des el de liderar en lo que creemos que son las convicciones y valores de la empresa. Al no existir jefes no imponemos, lo tiramos al equipo, a Roots, y desafiamos nuestras ideas. Trabajamos en crecer como empresa y, al mismo tiempo, en mantener la cultura y los ideales que nos llevaron hasta acá y nos hicieron diferentes." "Así empezó esta empresa, interrumpe Hernán, lo primero que pensamos es en qué no queríamos ser. Y si queríamos algo de calidad, no se te puede ir la gente".

Al irme veo a todos los empleados parados en un semicírculo. 10Pines sigue desafiando a quien visita la empresa: es la reunión de Stand Up, me aclara Jorge, una reunión semanal donde en 15 minutos cada equipo cuenta en qué estuvo trabajando toda la semana. Me despido de 10Pines, una empresa que asombra por llevar su ideal de organización a la realidad.

Adiós a las jerarquías

Sin gerentes

En 10Pines no hay personal jerárquico y todos los empleados trabajan en forma horizontal.

Números transparentes

La firma abre sus números a todos sus empleados y cada uno conoce lo que gana el resto del personal.

Horarios flexibles

10Pines lleva al extremo el concepto de home working y los empleados pueden elegir trabajar en su casa o en la oficina.