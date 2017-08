Empate técnico entre Gilda y La luz incidente

Ambas películas obtuvieron siete premios cada una; El ciudadano ilustre, con una sola estatuilla

Con La luz incidente como la Mejor Película y Gilda, no me arrepiento de este amor pisándole los talones, aunque en declarado empate técnico con siete estatuillas cada una, culminó anteayer la 65° ceremonia de entrega de los Premios Cóndor de Plata 2017, que tuvo lugar en el CCK.

Así, luego de las presentaciones de rigor, el primer premio fue para Rosario Shanly, quien por Juana a los 12 le arrebató el Cóndor como Revelación Femenina a Lali Espósito; minutos después, El invierno conquistó su lauro en el rubro de Ópera Prima. A medida que transcurrió la velada, los crecientes vacíos de la platea fueron disimulados muy convenientemente por una media luz que enmascaraba las deserciones. En una ceremonia marcada por la política y con pocas emociones, fueron sucediéndose las diferentes categorías, frialdad que fue interrumpida cuando se entregaron las distinciones a la trayectoria. El primero en recibirla fue Miguel Ángel Solá, presentado por un muy bien desarrollado clip, quien agradeció a los periodistas, a su esposa (la actriz Paula Cancio) y a sus hijas: "Bienvenidos al cine, que les cumpla todos sus sueños, a mí me los cumplió", dijo.

Con algunas ausencias al momento de recibir las estatuillas, Lautaro Delgado brindó una de las cuotas de reclamo político al momento de recibir su Cóndor como Mejor Actor de Reparto por Gilda. Besó con emoción a su pareja, la directora del film, Lorena Muñoz, para subir al escenario y exigir "la aparición con vida de Santiago Maldonado".

Luego, se sucedieron dos rubros técnicos: Sonido y Banda de Sonido, repartidos entre Gilda y La luz incidente, respectivamente, y una elegante Carla Peterson anunció el premio para Valentín Greco como Revelación Masculina por Hijos nuestros.

Emocionada, Ana María Picchio recibió de manos de su hija Delfina Peña otro de los premios a la Trayectoria, en tanto Jorge Marrale anunció el lauro para Mejor Actriz de Reparto para Susana Pampín por La luz incidente, que recibió su compañero de elenco Marcelo Subiotto.

Un momento singular fue el premio compartido como Mejor Actriz entre Natalia Oreiro (Gilda) y Érica Rivas (La luz incidente), quien no estuvo presente pero envió un agradecimiento. Otros momentos significativos fueron los premios a la Trayectoria para la productora Lita Stantic y el periodista Guillermo Álamo, quien recordó a glorias del cine argentino mientras Carlos Morelli le entregaba su Cóndor, y el In Memóriam que, con un acompañamiento al piano de Miguel Ángel Rosado, rindió homenaje a aquellos que ya no están. Recibieron también distinciones Error 404 (corto), Nafta Súper (plataformas audiovisuales), Favio, crónica de un director (documental), El ciudadano ilustre (merecido pero en soledad para Oscar Martínez como Mejor Actor), El abrazo de la serpiente (mejor película iberoamericana) y La larga noche de Francisco Sanctis (guión adaptado), cuyo guionista Francisco Márquez, también se refirió a Maldonado: "Lo está pidiendo la ONU", dijo.

Entre Gilda (ganó montaje, vestuario, maquillaje y caracterización, y director) y La luz incidente (guión original, fotografía y dirección de arte) se repartieron otros premios. También fue la primera presentación del abogado Fernando Juan Lima como vicepresidente del Incaa, cargo que desde Salvador Sammaritano no ocupaba un crítico de cine. Lima entregó un reconocimiento por la reapertura de la Sala Lugones, que se inaugurará la semana próxima y cuyo largo cierre fue una de sus batallas desde el periodismo.