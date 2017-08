Nueva mejora del valor de la soja en Rosario

Las fábricas pagaron $ 4400 para las terminales del Gran Rosario, $ 50 más que anteayer; en la Bolsa de Chicago hubo leves subas para la oleaginosa y bajas para los cereales

Por segunda jornada consecutiva, el valor de la soja cerró en alza ayer en el mercado disponible local, en sintonía con las subas externas. Por tonelada de la oleaginosa, las fábricas ofrecieron $ 4400 para las terminales del Gran Rosario, $ 50 más que anteayer. La misma mejora se consiguió en los puertos de Bahía Blanca y de Necochea, donde los compradores ofrecieron $ 4350 por tonelada.

La soja de la próxima cosecha, con entrega en mayo, también se negoció con saldo positivo, al pasar de 250 a 252 dólares por tonelada. En el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) el cierre dejó altibajos, dado que mientras que la posición noviembre de la oleaginosa sumó US$ 0,70 al cerrar con un valor de US$ 253,50, el contrato mayo resignó US$ 0,50 y quedó, asimismo, con un ajuste de 253,50 dólares.

La caída del estado de los cultivos de soja en Iowa y en Illinois, los dos principales Estados productores de granos gruesos de los Estados Unidos, impulsó la suba de los precios de la oleaginosa en la Bolsa de Chicago. En efecto, las posiciones agosto y noviembre sumaron US$ 1,19 y 1,29, en tanto que sus ajustes resultaron de 353,84 y de 357,61 dólares por tonelada.

Acerca del maíz, los exportadores pagaron ayer $ 2450 por tonelada para Bahía Blanca; $ 2400 para el Gran Rosario, y $ 2350 para el Gran Rosario, sin variantes. El cereal de la próxima cosecha también se mantuvo estable, en 150 dólares.

En el Matba, la posición septiembre del maíz sumó US$ 0,80 y cerró con un ajuste de 141,80 dólares por tonelada, en tanto que el contrato abril se mantuvo estable, al quedar con un precio de 152 dólares.

Negativo resultó el saldo de la jornada para los precios del maíz en la Bolsa de Chicago, dado que las posiciones septiembre y diciembre del maíz retrocedieron US$ 0,99 y 1,19 al terminar con ajustes de 145,56 y de 151,07 dólares por tonelada.

En cuanto al trigo argentino, los exportadores pagaron $ 3000 por tonelada para el Gran Rosario y $ 2850 para el Gran Rosario, sin cambios. Para Bahía Blanca no hubo ofertas abiertas por mercadería con entrega inmediata.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que los molinos ofrecieron entre 2700 y 3230 pesos por tonelada de trigo, según calidad, procedencia y forma de pago.

El trigo de la nueva cosecha, con entrega entre diciembre y enero se mantuvo estable en US$ 170 por tonelada para todas las terminales. En el Matba, la posición enero bajó US$ 1,50 y concluyó la rueda con un valor de 166,50 dólares.

El trigo de los Estados Unidos se negoció en baja en medio del avance de las cosechas de invierno y de primavera. La posición septiembre del cereal en Chicago y en Kansas perdió US$ 2,39 y 2,29, en tanto que su ajuste fue de 167,92 y de 169,21 dólares por tonelada, respectivamente.