De los lectores: cartas & e-mails

El Poder Judicial

Una difundida definición de locura -parece que erróneamente atribuida a Einstein- dice que consiste en hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes. ¿Cómo debería entonces definirse la actitud -que escuchamos y leemos insistentemente en los medios- de reclamar sanciones a corruptos o delincuentes diversos por parte de un Poder Judicial que ha sido sistemáticamente indiferente o reacio a actuar conforme a derecho? ¿Realmente se esperan resultados diferentes de las mismas personas?

Jorge Mario Suhl

Niños en una marcha

Observé por TV la marcha que realizaron las organizaciones sociales durante una festividad religiosa católica para llevar agua para su molino. No hubo una sola objeción por parte de la Iglesia. Pero lo que indigna es que en esa marcha se vean niños que, en lugar de estar en la escuela, son al parecer utilizados por sus padres y los dirigentes de esas organizaciones sociales durante sus reclamos. Me pregunto si no existen dentro del Estado y en los organismos que dicen defender los derechos del niño medidas para denunciar a los que, con esta conducta, siguen alimentando la fábrica de pobres, a los que tienen que mantener en esa condición porque son los únicos que pueden asegurarles su existencia prebendaria. ¿No existen herramientas que exijan a los padres de estos niños condenados a la pobreza que expliquen por qué no van a la escuela cuando se hacen estas marchas?

Ana María Caussat

Abusos en Venezuela

Horrible lo de Venezuela, su chavismo, su castrismo, su comunismo, sus sicarios, secuaces y partidarios. Su pobre gente. Sus muertos. Sus presos. El régimen de Maduro es repudiado por todo el mundo, con el silencio cómplice de la izquierda. Ahora bien, si yo fuera venezolano, opositor al régimen y militar de peso, con un regimiento capacitado, fuerte y fiel a mis espaldas, dudaría en mover un solo dedo para acabar con todo eso y aniquilarlo. El ejemplo argentino me frenaría. Pasado algún tiempo, nuevos gobiernos democráticos me condenarían a la cárcel de por vida y me denigrarían, tildándome de golpista y genocida. Lo mismo ocurriría con todos mis subordinados. En cambio, los exterminados serían tenidos por héroes, dignos de monumentos y homenajes. Los sobrevivientes vencidos serían funcionarios, jueces o parlamentarios. Es que hoy, y tal vez mañana, la izquierda cultural y sus "derechos humanos" pesan en Occidente. Y la negación de los hechos, su manipulación y la creación de relatos que satisfacen prejuicios y sectarismo, no es una actividad inocente y tiene un propósito que siempre está ligado con el control del poder. A esa mentira, oficial y periodística, se la llama posverdad, y está en plena vigencia. Bien se ha dicho (Antonio Caño, diario El País, 25 de junio) que es peor que la mentira: la mentira puede llegar a descubrirse; la posverdad es incuestionable en la medida en que no necesita ser corroborada con hechos.

Jorge Joaquín Martínez

En blanco y negro

El pasado fin de semana disfruté de dos editoriales que trataron los temas de los que hay que hablar. El sábado, acerca del nepotismo en la política, la interminable tendencia a transformar la democracia en monarquías disimuladas, de familias y amigos que participan de los gobiernos no por capacidad, sino por cadenas de confianza necesarias para fines non sanctos, la mayoría de las veces. El domingo, el tema fue la verdad no declamada, muchas veces, que vivimos en un sistema capitalista, nos guste o no, con muchas versiones en el mundo, pero basada en el uso del capital como una de las fuentes de desarrollo necesarias e inevitables para el crecimiento de los países. Asumir la realidad, mostrarla y discutirla es fundamental para ir forjando la idea de país que queremos. Los sistemas tienen cosas buenas y no tanto, pero necesitamos convencernos de lo que querríamos dejarle a nuestra descendencia. Ejemplos de países y sistemas en el mundo hay y hubo por doquier. Miremos, estudiemos, discutamos y asumamos lo que queremos, para eso hay que comenzar poniéndolo en blanco y negro, como hizo LA NACION.

Alejandro M. Bartolomé

Proponer soluciones

En plena campaña electoral, la mayoría de los candidatos y buena parte del periodismo exponen sus críticas hacia el Gobierno. Pero lo que no expresan son las soluciones que correspondería adoptar. No se debería formular una crítica sin que seguidamente se dé a conocer la posible solución. Criticar es muy fácil, pero proponer soluciones es lo que permite que esa crítica pueda ser valorada.

Horacio F. Artigas

Barbijos en vuelo

Las líneas aéreas deberían entregar barbijos a los pasajeros que estornudan o tosen a bordo.

Marcos Iurcovich

Formosa feudal

El 23 de julio se publicó una muy interesante entrevista con el sacerdote Francisco Nazar, quien fue candidato a gobernador de Formosa en 2011. Sin desconocer la autoridad con la que describe la desastrosa situación que atraviesa la provincia, discrepo de Nazar cuando califica al régimen de Insfrán como "una burguesía capitalista feroz". Si una enorme mayoría de la población económicamente activa es empleada del Estado o depende de su asistencia y se desincentiva la iniciativa privada, esto no parece condecirse con un sistema capitalista, donde, por el contrario, se promueve e incentiva la actividad privada. Más bien, por la propia descripción de Nazar, el régimen de Insfrán se asemeja más a un feudalismo versión siglo XXI, condimentado con elementos del "socialismo del siglo XXI" del chavismo. El propio sacerdote, interrogado acerca de si hay posibilidades de que cambie algo, califica a la provincia como "una pequeña Venezuela".

Esteban Rivarola

Denuncian una quita de beneficios a 1600 docentes porteños

"¿No es raro que todos los anuncios contra maestros, jubilados y demás sean antes de las votaciones?" - Silvia Dacal

"El idioma es clave. A esos profesores les deberían dar más estímulos que a otros. ¿Bajarles derechos a ellos, justo idioma en un mundo global?" - Patricia B. Spadoni Flores

"Me parece perfecta la resolución, son buenos los cambios" - Diego Rodríguez

