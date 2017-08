[Video] El candidato de Cumplir habló de los casos de corrupción durante el kirchnerismo y dijo que mantiene una relación amable con la ex presidenta

El candidato a senador nacional por el espacio Cumplir Florencio Randazzo estuvo en PM y habló de sus propuestas de campaña, de los casos de corrupción durante el kirchnerismo y de su intención de competir en las PASO con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Florencio Randazzo: "Cristina tiene cero autocrítica"

Consultado sobre la votación en el Congreso respecto del pedido de expulsión al ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido , Randazzo aclaró: "No dije que estaba de acuerdo con el pedido de desafuero, estoy en contra de los fueros si pasan a ser un privilegio para ser juzgado. Si fuera De Vido, renuncio o pido licencia sin goce de sueldo para que la Justicia investigue".

El ex ministro de Transporte dijo que no todos los funcionarios de la gestión anterior estuvieron involucrados en casos de corrupción y señaló: "López me indignó tanto como a ustedes, cuando veo a un sinvergüenza como López, me indigno".

Sobre los sobornos que pagó la empresa Odebrecht por la obra pública, Randazzo explicó: "El soterramiento no tiene nada que ver con mi área, sino con Planificación. No firmé absolutamente nada y eso fue antes de que yo sea ministro. Es indignante que no podamos conocer quiénes son los funcionarios a los que se les pagaron coimas, y nos vamos a llevar una sorpresa. Creo que abarca a gran parte del arco político", sostuvo.

El candidato contó que no fue en la lista con Cristina Kirchner porque "no estaba de acuerdo con que no sea la gente quien decida en el espacio, ni con que ella sea candidata".

"Cristina tiene cero autocrítica. Más allá de los méritos de Macri, hay muchos errores propios, una cuota de soberbia importante. Por eso no estuve de acuerdo en acompañarla", indicó el ex ministro.