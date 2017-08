Volcó ayer otros US$ 208 millones al mercado para abastecer la demanda de coberturas

El Banco Central (BCRA) debió ayer incrementar sus esfuerzos para evitar que el precio del dólar al público volviera a superar los $ 18, cuando faltan 48 horas para el cierre de campañas para las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO).

El ente monetario debió sacrificar otros US$ 208 millones de sus reservas, cifra 26% superior a la invertida en la rueda previa y cinco veces mayor que la destinada con igual fin el pasado jueves. El objetivo se le hace cada vez más costoso de cumplir.

El BCRA, forzado a vender más reservas para evitar que el dólar se escape. Foto: Archivo

Así, en esta pulseada que pasó a mantener con el mercado, por segundo día se debió conformar con una derrota digna, ya que la divisa volvió a operarse en alza (cerró a $ 17,98 para la venta minorista y $ 17,7250 para la mayorista), aunque ésta quedó reducida a su mínima expresión (1 centavo y 2,5 centavos para cada segmento de negocio) por el esfuerzo oficial.

El aumento del billete no fue mayor porque el BCRA se plantó muy firme del lado vendedor del mostrador cambiario para abastecer todos los pedidos de compra a $ 17,7250, coincidieron en describir operadores cambiarios. De lo contrario, el ajuste al alza en su cotización habría resultado mayor .

Esto confirma que la entidad comandada por Federico Sturzenegger dejó de lado los pruritos que exhibía hasta hace sólo algunas ruedas para realizar intervenciones en la plaza cambiaria que pudieran ser interpretadas como un intento de marcarle un precio de referencia al dólar. Después de todo, en cuatro de las últimas ocho ruedas de negocios fueron las ventas de la entidad las que terminaron influyendo en el valor de la divisa. Y en las últimas dos, directamente, las que fijaron su valor de cierre.

Pese a la acción oficial, las personas que quisieron adquirir dólares operando por home banking sólo accedieron a ellos ayer pagando de $ 18,01 a 18,07, según la entidad y el momento del día.

El día que sonó la alarma

Dos meses y medio después de validar un proceso de reacomodamiento en el nivel del tipo de cambio que llevó al dólar a encarecerse localmente 13% en ese lapso justo cuando más se abarataba en el resto del mundo (lo que permitió una importante ganancia de competitividad para el peso), el BCRA volvió a intervenir sobre la plaza el pasado 28 de julio, cuando la cotización del billete ya superaba al público los $ 18 y las repercusiones que podría tener su escalada generaban todo tipo de críticas en los comandos oficialistas de campaña.

Aquel día, el ente, que se había mostrado reticente a intervenir, usó US$ 305 millones de las reservas para frenar lo que ya parecía un atisbo de corrida con impacto sobre la cotización del billete y posible derrame sobre el resto de los precios de la economía, lo que potenciaría la inflación. Pero lo que le dio resultado en esa rueda comenzó a perder eficacia después: así debió volver a vender reservas el pasado jueves (US$ 42,3 millones), anteayer (US$ 165,1 millones) y ayer (US$ 208 millones).

Lo inquietante es que el esfuerzo por mantener a raya al billete, que ya lo obligó a invertir US$ 720 millones de las reservas, le resulta cada vez más costoso ante el evidente "apetito dolarizador" de un mercado que ingresó en una dinámica compleja. "Ya le tomaron el pulso al BCRA: cargan órdenes de compra en el sistema y se sientan a esperar que aparezca y las abastezca a un precio inferior al que se verían enfrentados a validar si el ente no se hiciera cargo de atender casi todos esos pedidos", explicó un experimentado operador que solicitó anonimato para evitar exponerse porque "los ánimos están algo caldeados". El desarrollo de la rueda de ayer parece darle la razón, ya que se operaron US$ 654 millones, volumen 25% superior a la jornada previa y -no casualmente- coincidente con el esfuerzo extra en ventas que le tocó asumir al BCRA.

Algunas cifras de la corrida

720,4 millones de dólares

De las reservas ya usó el BCRA desde fines de julio para tratar de mantener el dólar debajo de $ 18, cifra que representa 1,45% del total que tiene ese activo, que cerró en US$ 48.982 millones ayer.

26% de incremento

Tuvo ayer el monto de la intervención oficial en el mercado, porcentaje que coincide con la ampliación de volumen que éste registró respecto de la rueda previa.