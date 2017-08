Macri cerró en Buenos Aires con elogios para Vidal: "Amo lo que hace"

Destacó a la gobernadora como si fuera candidata; dijo que puso "en vereda a los machos de la provincia"

Macri, Vidal y los candidatos en provincia, ayer, en Azul. Foto: Cambiemos

LA PLATA.- La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal , y el presidente Mauricio Macri cerraron ayer su recorrido por el interior de este territorio de cara a las elecciones primarias.

Desde Azul convocaron a no volver al pasado, en clara alusión a la candidata a senadora Cristina Kirchner. "Basta de mentiras. Basta de soluciones mágicas. No existen. Es a costa de destruir el futuro", dijo Macri.

"No volvamos para atrás", dijo Vidal. "Quienes dejaron a un tercio de argentinos en la pobreza, quienes nos dejaron inflación de 700%, quienes no generaron empleo por 5 años no son los que nos van a sacar adelante", expresó Vidal.

Además, la funcionaria fustigó "a los que proponen soluciones mágicas" y "a los que proponen el camino fácil y el atajo".

"No dejes que te mientan, que te engañen los que gobernaron por 25 años ahora te digan que te van a llevar a un lugar mejor. Te pido que este domingo hagas oír tu voz", agregó.

"Este equipo no tiene candidatos testimoniales que quieren ser presidentes", arengó.

Tras afirmar que los bonaerenses son "un caño" y son "lo más", Vidal presentó a Macri. "Incondicional al lado de la provincia de Buenos Aires", aseguró la mujer que tiene mejor imagen del país.

Por su parte, el Presidente respondió los halagos: "Cómo no voy a estar incondicionalmente atrás de Vidal si amo lo que hace y cómo lo hace", dijo.

El mandatario también habló de la gobernadora como si fuera la verdadera candidata: "Me di cuenta de que era buena en Boca. Yo dije: «Esta pendeja se va a ocupar del tema social». Y al mes los tenía a todos cagando. En fila y portándose bien", afirmó en tono informal. "Ahora está poniendo en vereda a todos los machos de la provincia", enfatizó el Presidente.

Más tarde, Macri presentó a los postulantes que llevará la boleta de Cambiemos. Elogió a Esteban Bullrich, al que definió como el "mejor ex ministro de Educación de la historia".

Sobre Gladys González aclaró que "mini María Eugenia que tiene su fuerza, la demostró". "Graciela [Ocaña] ha demostrado su compromiso con la transparencia y por último a Toty Flores, que desde el sentido común me conmueve y desde su generosidad para pensar sin prejuicios para adelante", dijo.

Más tarde, el jefe del Estado aseguró que "hace dos años estábamos yendo hacia imágenes como están viviendo los venezolanos".

Además aseguró que hay buenas noticias y enumeró al "campo, la energía, la industria automotriz, el turismo, la revolución de los aviones, la construcción".

"De la mano de la confianza vuelve el crédito. Nos hemos puesto el objetivo de 20.000 kilómetros de autopistas para que ustedes puedan viajar seguros. No se invertía en rutas nacionales, provinciales. Las obras cuestan entre el 20 y el 50% menos. Es su plata la que estamos cuidando", subrayó.

"Basta de mentiras. Basta de soluciones mágicas. No existen. Es a costa de destruir el futuro. Es como vivir el presente en una fiesta a costa de destruir el futuro. Se afanaron las reservas del Banco Central para sostener esta locura", dijo Macri.

"El país está creciendo. La inflación está bajando. La inflación es la mayor estafa que tiene el trabajador, el que la rema. El año que viene vamos a tener menos inflación y vamos a crecer más", prometió.

"Yo sé que este crecimiento aún no llegó a todos. Tenés razón, pero no se sale de 6 años sin generar empleos en 18 meses", explicó.

"En unos años, por ahí en diez años, la Argentina va a ser un país fuerte, sólido. La rueda comenzó a moverse y la Argentina está creciendo porque creyeron en ustedes mismos", cerró Macri.

Vidal, por su parte, dijo estar feliz con la pelea. "Pelea de cambio que se hace por los demás", aclaró.

El jueves Cambiemos cerrará su campaña en Vicente López, primera sección electoral, en el conurbano.