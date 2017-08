Frigerio: "Creo que el kirchnerismo está en la etapa final de su historia"

El ministro del Interior confía en el triunfo en las PASO y niega que Cambiemos dependa de Vidal

El final de la campaña electoral se mezcla con la gestión en el despacho que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , tiene en la planta baja de la Casa Rosada. Por debajo de un informe sobre las elecciones en La Pampa aparece un papel manuscrito con la letra del presidente Mauricio Macri . "Me pide por escrito sobre algunas cuestiones que le interesan de la gestión", cuenta Frigerio. Metido de lleno en la cuenta regresiva para las PASO, el ministro dispara contra el kirchnerismo, al que describe como en "franca desaparición".

Confiado, Frigerio asegura que Cambiemos ganará las elecciones en todo el país y circunscribe el poder electoral de la ex presidenta Cristina Kirchner "a unos pocos municipios de la provincia de Buenos Aires". Niega que Cambiemos sea "Vidaldependiente" en la provincia, y aunque reconoce que "la mejora económica no llegó a todos" afirma que "la gente no quiere volver al aislamiento, la pobreza y la impunidad".

Foto: Rodrigo Néspolo

-¿La campaña fue más light de lo que pensaban?

-Creo que en comparación con otras experiencias estamos en el tramo final de una campaña bastante ordenada y respetuosa.

-¿Ese orden tiene que ver con el rol que jugó Cristina?

-Tiene que ver con que la oposición prácticamente no ha aparecido, se ha escondido. No aparecen recorriendo la calle ni enfrentándose a las requisitorias del periodismo.

-¿Y cómo puede ser que a pesar de eso Cristina Kirchner esté al frente de las encuestas?

-Ésa es una visión muy unitaria. El kirchnerismo se ha sostenido únicamente en algunos municipios del conurbano. A nivel nacional está en franca desaparición, y son pocos los gobernadores que hoy se siguen diciendo kirchneristas, ni siquiera existe más el FPV.

-Pero si ella ganara habrá reacomodamientos...

-No. Creo que el kirchnerismo está en la etapa final de su historia, son procesos que se van diluyendo en el transcurso de un par de elecciones, y eso es lo que va a pasar.

-Se habló de la idea del Gobierno de perder por poco en esta elección y ganar en octubre.

-Estamos trabajando para ganar la elección en todo el país, y por supuesto también en la provincia. Cambiemos es hoy el espacio político más importante, el que tiene mayor capacidad de organización, el único en todas las provincias. Vamos a sacar una considerable distancia sobre el segundo.

-¿Lo decepcionó la actitud de algunos gobernadores "amigos" en relación con la expulsión de De Vido?

-No, para nosotros no fue una sorpresa. Para una fuerza como la nuestra, con un tercio de los diputados y un quinto de los senadores, lograr los dos tercios es casi imposible. De todos modos, me pareció importante que diéramos el debate en este punto, y el periodismo tendrá que consultar a cada gobernador y diputado en relación con su posición.

-Se impulsó la obra pública. ¿La gente llegará a percibirlo, o se arrancó tarde?

-La obra pública está presente ya en todos los rincones del país, hay récord de ejecución de obras tal como lo prometió Mauricio en 2015, es un proceso largo, la mayor parte de ellas todavía está en marcha. Hay recuperación de la economía, y la mayor parte del país va a seguir apostando por este proyecto de cambio, independientemente de que el crecimiento haya o no llegado a todas las familias, está claro que es el único camino.

-Hubo y hay ruido preelectoral con suba del dólar e inflación...

-En general siempre hay mayor nivel de incertidumbre en períodos preelectorales. Tenemos que acostumbrarnos a que el dólar puede subir o bajar, no tiene por qué alterar nuestras vidas.

-¿ Hay "Vidaldependencia"?

-María Eugenia es hoy la política argentina con mejor imagen y mayor credibilidad, no tiene nada de raro que esté impulsando a los candidatos de la provincia.