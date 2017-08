Claudio Lozano: "El deterioro de este Gobierno es lo que explica por qué se sostiene Cristina"

El precandidato a diputado nacional por el frente Convocatoria Abierta por Buenos Aires se refirió al panorama político de cara a las próximas elecciones

Claudio Lozano, sobre el Gobierno, en Terapia de Noticias

En un mar de candidatos que visitan programas políticos a días de las próximas elecciones PASO, las definiciones picantes no se detienen. El programa Terapia de Noticias emitido en la señal LN + recibió a los pre candidatos a diputados nacionales Claudio Lozano (Convocatoria Abierta por Buenos Aires) y Guillermo Montenegro (Cambiemos). Durante su encuentro, Lozano opinó: "El deterioro de este Gobierno es lo que explica por qué se sostiene Cristina".

"Los argentinos votan en contra de Cristina o a favor de Macri, en lugar de hacia el norte estratégico de la Argentina", añadió Lozano. Por su parte, Montenegro se refirió a una de las reformas que tendría que activarse en el país y dijo: "Tiene que haber una aceleración en la Justicia en general porque la Justicia no puede ser parte del problema, así como la policía y la política no pueden ser parte del problema. La Justicia lenta no es justicia".

Claudio Lozano y Guillermo Montenegro, sobre el fallo de la CNE

El fallo de la Cámara Nacional Electoral que dispuso que el ex presidente Carlos Menem no pueda candidatearse a renovar su banca en el Senado también fue un tópico en el debate. "Que [Carlos] Menem no pueda ser candidato porque tiene dos condenas y tiene la responsabilidad de la voladura de un pueblo, es absolutamente razonable", expresó Lozano y añadió: "Es más, me parece que, si se estuvo discutiendo lo de [Julio] De Vido, hace rato que se tendría que haber discutido lo de [Carlos] Menem".