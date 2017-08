"En el resto de las provincias, La Cámpora y Cristina ni existe", y otras frases de Elisa Carrió en exclusiva con LN+

La candidata a diputada de Vamos Juntos en la Ciudad habló en Terapia de Noticias y disparó: "El fallo contra Menem le devuelve algo de vergüenza a la Justicia"

"En el resto de las provincias La Cámpora y Cristina ni existe", y otras frases de Elisa Carrió en e

A pocos días de las elecciones, Elisa Carrió habló en exclusiva con Terapia de Noticias , uno de los programas de LN+, sobre los diversos temas que hoy protagonizan la agenda política. A continuación, las mejores frases:

Cristina Kirchner

"Un posible triunfo de Cristina no inquieta al Gobierno porque aumenta la diferencia a favor de Cambiemos en octubre porque polariza de una manera... Como ella tiene un 30% de intención de voto pero 70 que no la votaría nunca, gana Cambiemos por mayor diferencia en octubre"

"Son nuestros miedos, son nuestros fantasmas que ni siquiera es Venezuela, a la que le quedó un poder residual importante a alguien como [Hugo] Chávez o [Nicolás] Maduro. No. En el resto de las provincias La Cámpora y Cristina ni existe"

El fallo que impide que Carlos Menem sea candidato

"Me parece que es una aplicación correcta del derecho que le devuelve algo de la vergüenza a la Justicia porque la verdad es que lo que vemos es la injusticia de la Justicia (...) Así que me parece correcto el fallo"

Elecciones legislativas

"Si el cariño que se muestra en la calle se traduce en votos, va a ser una alegría"

La crisis en Venezuela

"Dejamos de ser Venezuela, hoy podríamos ser Venezuela, no tenemos los conflictos institucionales de Brasil... hoy tenemos no violencia y paz y hay que agradecerlo"

Coalición Cívica

"El límite de la Coalición Cívica es el respeto del contrato moral: no robar, no mentir, no usar a los pobres... El de siempre"