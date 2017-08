[Video] La candidata de 1País criticó al Gobierno por el resurgimiento de la ex mandataria

La candidata a senadora por 1País Margarita Stolbizer estuvo en PM; se refirió a sus propuestas de campaña, criticó al Gobierno y celebró el rechazo de la Cámara Electoral que impide la postulación del ex presidente Carlos Menem .

Margarita Stolbizer: "La señora de Kirchner puede volver porque Macri lo hizo posible"

En cuanto a las medidas concretas de su espacio, Stolbizer sostuvo: "Nuestra propuesta de la economía pasa por el bolsillo. Hoy la discusión del empleo debería cruzar todas las propuestas de campaña. El Gobierno promedia los números: por un lado cae el consumo de leche un 18% y para promediar la actividad económica muestra cuanto subió el patentamiento de autos de alta gama".

"La sola posibilidad de que la señora de Kirchner gane la elección me genera una enorme preocupación. Dicen que puede tener 30 puntos, es un indicativo que el 70% restante no la quiere".

Stolbizer criticó la polarización entre el oficialismo y el kirchnenrismo. "El Gobierno y Macri inflaron a la señora de Kirchner de manera irresponsable y mezquina. No creo que sea posible dialogar las leyes con la señora de Kirchner que ni siquiera le pasó la banda. La señora no puede hablar con nadie, no puede contestar un reportaje ni hacer una conferencia de prensa. Ella puede volver porque Macri lo hizo posible", sentenció.