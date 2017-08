Carlos Berrizbeitia: "El clima no está para unas elecciones limpias"

El diputado opositor no cree que el chavismo abra las puertas a lo que sería una derrota aplastante

La dinámica de la crisis venezolana dividió las aguas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sobre la conveniencia de participar en las elecciones a gobernadores en diciembre. Mientras muchos evalúan tomar parte, otros ya definieron su abstención. Como Proyecto Venezuela, donde el diputado Carlos Berrizbeitia, en charla con la nacion, cuestionó la falta de legitimidad del régimen y a un árbitro electoral dedicado a inclinar la cancha a favor del chavismo.

-¿Por qué no van a participar?

-Después de lo que se vio con el fraude de la Constituyente creemos que se deberían exigir las debidas condiciones para tener elecciones limpias y transparentes. No podemos ir sin ningún tipo de exigencias porque nos vamos a encontrar con el mismo árbitro, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que está en manos del régimen.

-¿Qué busca el gobierno con estas elecciones? ¿Legitimarse?

-Ese es el otro punto. El primer punto es la arbitrariedad del CNE. Y el segundo es que si hemos venido diciendo que no hay Estado de Derecho, que hay una ruptura del ejercicio constitucional, que no hay separación de poderes, que cuando un gobierno se desvía de los principios democráticos hay que desconocerlo, no es posible que vayamos a lo que debería ser una fiesta electoral como si no pasara nada.

-Serían dos temas relacionados, un sistema dictatorial no quiere la transparencia...

-Eso es correcto, sí. Si hubiera transparencia no habría problemas con ir a las elecciones, en las que el gobierno no ganaría ninguna gobernación. Todas las encuestas lo ponen 80 a 20 abajo en todos los estados. El problema es ir con las condiciones actuales. Ellos han venido ganando tiempo. Primero se opusieron al referéndum revocatorio que está en la Constitución con una serie de excusas utilizadas nada más que para entorpecerlo. Después las elecciones de gobernadores eran en diciembre pasado y también se retrasaron. Ahora vinieron con el fraude de la Constituyente. Hasta la empresa que ha trabajado con ellos desde que se automatizaron las elecciones dijo que hubo fraude.

-¿Cómo se relacionan estas diferencias de participar o no en las elecciones con las divisiones de siempre en la oposición?

-El objetivo siempre ha sido el mismo, las diferencias han sido en las estrategias. Me parece una contradicción sumarse al proceso electoral y al mismo tiempo hacer "trancazos" en las calles. Las elecciones deberían ser una fiesta donde te presentas y presentas tus propuestas a la gente. Deberías tratar de que haya un clima diferente para un proceso democrático. Pero todos estamos de acuerdo desde hace mucho en los mismos reclamos: un cronograma electoral completo -no sólo elecciones a gobernadores, también las de alcaldes y de presidente de la república-, un canal humanitario para medicinas y alimentos, el respeto a la independencia del Parlamento y la liberación de los presos políticos.

-¿Cómo decide la MUD quién va y quién no a las elecciones?

-La mayoría de los partidos de la alianza van a participar en un porcentaje superior al 90%. Lo que hay que esperar son las condiciones que vayan a poner. Tú te puedes inscribir ahorita como candidato y puedes también retirar tu candidatura. Algunos compañeros se van a inscribir para exigir condiciones y si no se cumplen después se retiran. Si la mayoría de los partidos quiere participar, participa, pero el nuestro prefiere no hacerlo.

-¿Todos los partidos coinciden en seguir en la calle?

-La calle no se puede dejar. No se puede dejar de protestar democráticamente y en paz. Hay menos medicinas, menos alimentos, más presos políticos, más violaciones a los derechos humanos. No se ha cumplido ningún objetivo, ninguna exigencia ante el país.