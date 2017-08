Menem dijo que fue proscripto, pero evitó responsabilizar al Gobierno

El ex presidente fue protagonista en La Rioja de un acto de desagravio en el que hubo duras críticas a la Casa Rosada; el peronismo apeló el fallo de la Cámara Nacional Electoral

Menem en el palco acompañado por su hija, Zulemita; Beder Herrera y Casas. Foto: Mariano Arias

LA RIOJA.- El ex presidente Carlos Menem rechazó ayer la posibilidad de que el gobierno nacional se encuentre detrás de la impugnación a su precandidatura a senador nacional y le puso así paños fríos a la erizada piel del peronismo riojano, que ayer reaccionó al fallo de la Cámara Nacional Electoral con un acto de desagravio a su histórico referente en el que se escucharon duras críticas a la administración de Mauricio Macri.

"No creo que la Nación esté detrás de estas cuestiones; el Gobierno está para otras cosas, no para perseguir y proscribir a gente que ha trabajado toda la vida por el país, como es mi caso", afirmó Menem durante un encuentro con periodistas en la Casa de Gobierno local.

No obstante, consideró como una proscripción su exclusión de la elección primaria del próximo domingo. "No es la primera vez que me proscriben", afirmó el actual senador, quien equiparó su situación con la vivida por "otros grandes en La Rioja que terminaron muertos, como Facundo Quiroga o el Chacho Peñaloza".

Más notas para entender este tema Carrió, contra los jueces "corruptos" y los "cobardes"

Menem también habló sobre la situación de Cristina Kirchner. "Está contra las cuerdas, a las puertas de su detención; ojalá que no ocurra una cosa así", alertó.

Las declaraciones de Menem fueron previas al acto en el que las máximas figuras del peronismo local, el gobernador Sergio Casas y el diputado y presidente del PJ de La Rioja, Luis Beder Herrera, fueron los únicos oradores y realizaron encendidas arengas contra la Casa Rosada, a la que responsabilizaron por la supuesta proscripción política del ex presidente, por el que llamaron a votar el próximo domingo.

Ante unas tres mil personas y frente a la sede del PJ riojano, Casas terminó desgañitándose en un discurso de poco más de diez minutos en los que denunció como "un atropello institucional que no tiene antecedentes" la impugnación a Menem.

En el momento de mayor tensión, el mandatario provincial apuntó su dedo acusador sobre "el gobierno dictatorial que encabeza el presidente Macri y sus personeros locales, encabezados por Julio Martínez", el dirigente radical y ex ministro de Defensa del Poder Ejecutivo que encabeza la nómina a senadores nacionales de Cambiemos.

"Sólo en las épocas dictatoriales aquellos que cierran Congresos y cercenan el derecho a la libertad se dan el lujo de proscribir, como hicieron con el general Perón por 18 años", cerró Casas.

A su turno, Beder Herrera llevó el caso Menem al escenario de un renovado duelo entre unitarios y federales. "Estamos en una situación de enojo e impotencia porque tenemos que luchar contra el centralismo porteño, contra un gobierno poderoso y contra el puerto", tras lo cual consideró la impugnación de la candidatura de Menem como "un nuevo atropello a La Rioja".

"Lo quieren preso"

El diputado y líder del PJ riojano no vaciló en denunciar la impugnación de la Cámara Nacional Electoral como una maniobra de la Casa Rosada. "Esta es una cuestión política; en cuanto vi que Pro era quien impugnaba a Carlos Menem supe que la historia estaba escrita", afirmó.

"No sólo quieren proscribir a Carlos Menem, sino que también lo quieren ver preso", aseguró Beder Herrera, quien explicó la maniobra del gobierno nacional en un supuesto temor a un resultado electoral adverso. "Le tienen miedo (al ex presidente) porque el domingo les vamos a ganar", sentenció.

Los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera sacaron a Menem de la lid electoral del domingo próximo basándose en la supuesta inhabilidad para postularse que implica la condena en dos instancias que pesa sobre el ex presidente en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, en la década del 90. Respondieron así a dos impugnaciones presentadas por una agrupación de izquierda y otra de dirigentes riojanos vinculados a Pro, las cuales habían sido rechazadas en primera instancia por el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, porque habían sido presentadas fuera del plazo legal correspondiente.

La sentencia fue apelada ayer y la Cámara Nacional Electoral deberá definir si le da curso y la eleva a la Corte Suprema de Justicia.

El fallo generó la reacción del peronismo. El jefe de los senadores del FPV, Miguel Pichetto, fue uno de los primeros en salir a respaldar al ex presidente. Anteayer sumó su voz José Luis Gioja, con un comunicado que firmó como presidente del PJ.

Vestido con un pantalón de jean y una camisa de un llamativo color mostaza, Menem participó del acto, pero no habló. Permaneció sentado durante la hora que duró el acto, siendo confortado cada tanto por su hija, Zulemita, que permaneció parada detrás de su silla.

Apoyo de los abogados

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires apoyó ayer la decisión de la Cámara Nacional Electoral en el fallo que impidió a Carlos Menem volver a postularse como candidato a senador por La Rioja. La entidad consideró que el fallo "adquiere una significativa proyección republicana y democrática".